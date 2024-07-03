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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları yayımlandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliği'ne Can Dizdar'ı atadı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 28 genel müdür yardımcısı atandı.Karar ile birlikte Kanada Büyükeliçiliğine Can Dizdar atandı.tüm atama kararları:Dışişleri BakanlığıKültür ve Turizm BakanlığıMilli Savunma BakanlığıSanayi ve Teknoloji BakanlığıTicaret BakanlığıUlaştırma ve Altyapı BakanlığıDiyanet İşleri Başkanlığı
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recep tayyip erdoğan, atama, resmî gazete, resmi gazete
recep tayyip erdoğan, atama, resmî gazete, resmi gazete

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları yayımlandı

02:06 03.07.2024 (güncellendi: 02:07 03.07.2024)
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliği'ne Can Dizdar'ı atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 28 genel müdür yardımcısı atandı.
Karar ile birlikte Kanada Büyükeliçiliğine Can Dizdar atandı.
tüm atama kararları:

Dışişleri Bakanlığı

İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Sinem Güzel
Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Julide Kayıhan
Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gökçen Karaarslan
Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Yardımcısı Arda Ulutaş
Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Koçak
Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Kalkan

Milli Savunma Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulbaki Özden
Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş
Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uğur Gönülalan
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Doğu Bölgesi Müdürü Bekir Sıtkı Şener

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Caner Meydan
Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Yardımcısı Caner Koçoğlu
Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Yardımcısı Kemal Köksal Kaşıkçı

Ticaret Bakanlığı

İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç
İthalat Genel Müdür Yardımcısı Burak Güreşçi
İthalat Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Gürsel
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Barutçu
Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Baltacı
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı Ersay Cete
Personel Genel Müdür Yardımcısı Emine Gökçe Ergen
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ballı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Aziz Aksu
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ömrüye Ayan

Diyanet İşleri Başkanlığı

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyelikleri'ne Musa Coşkun, Hüseyin Küçük, Abdullah Refik Acar, Osman İyişenyürek ve İbrahim Noğman atanmışır.
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