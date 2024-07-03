https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/cumhurbaskani-erdoganin-atama-kararlari-yayimlandi-1085464377.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları yayımlandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliği'ne Can Dizdar'ı atadı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T02:06+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

atama

resmî gazete

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 28 genel müdür yardımcısı atandı.Karar ile birlikte Kanada Büyükeliçiliğine Can Dizdar atandı.tüm atama kararları:Dışişleri BakanlığıKültür ve Turizm BakanlığıMilli Savunma BakanlığıSanayi ve Teknoloji BakanlığıTicaret BakanlığıUlaştırma ve Altyapı BakanlığıDiyanet İşleri Başkanlığı

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, atama, resmî gazete, resmi gazete