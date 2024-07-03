Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları yayımlandı
02:06 03.07.2024 (güncellendi: 02:07 03.07.2024)
© İHAResmi Gazete
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliği'ne Can Dizdar'ı atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 28 genel müdür yardımcısı atandı.
Karar ile birlikte Kanada Büyükeliçiliğine Can Dizdar atandı.
tüm atama kararları:
Dışişleri Bakanlığı
İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Sinem Güzel
Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Julide Kayıhan
Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gökçen Karaarslan
Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Yardımcısı Arda Ulutaş
Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Koçak
Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Kalkan
Milli Savunma Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulbaki Özden
Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş
Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uğur Gönülalan
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Doğu Bölgesi Müdürü Bekir Sıtkı Şener
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Caner Meydan
Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Yardımcısı Caner Koçoğlu
Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Yardımcısı Kemal Köksal Kaşıkçı
Ticaret Bakanlığı
İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç
İthalat Genel Müdür Yardımcısı Burak Güreşçi
İthalat Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Gürsel
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Barutçu
Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Baltacı
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı Ersay Cete
Personel Genel Müdür Yardımcısı Emine Gökçe Ergen
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ballı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Aziz Aksu
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ömrüye Ayan
Diyanet İşleri Başkanlığı
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyelikleri'ne Musa Coşkun, Hüseyin Küçük, Abdullah Refik Acar, Osman İyişenyürek ve İbrahim Noğman atanmışır.