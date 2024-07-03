Türkiye'de çeyrek final coşkusu

© AA / Akın Çeliktaş
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türk Beyleri Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını izleyen vatandaşlar, milli takımın çeyrek finale yükselmesini kutladı.
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© AA / Akın Çeliktaş
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türk Beyleri Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını izleyen vatandaşlar, milli takımın çeyrek finale yükselmesini kutladı.
© AA / Fecri BarlıkAlmanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Siirt'te vatandaşlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sevinç yaşadı.
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© AA / Fecri Barlık
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Siirt'te vatandaşlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sevinç yaşadı.
© AA / Kamil Tekmenİzmir ve çevre illerde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı. Manisa'da vatandaşlar il merkezinde Ulupark ve Atatürk Kent Parkı'nda, Turgutlu ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulan dev ekranlardan maçı takip etti.
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© AA / Kamil Tekmen
İzmir ve çevre illerde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı. Manisa'da vatandaşlar il merkezinde Ulupark ve Atatürk Kent Parkı'nda, Turgutlu ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulan dev ekranlardan maçı takip etti.
© AA / Cem Tekkeşinoğlu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlar, Kadıköy'de kurulan dev ekrandan izledi.
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlar, Kadıköy'de kurulan dev ekrandan izledi.
© AA / Kemal CeylanÇorum'da vatandaşlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nın başarısını coşkuyla kutladı.
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© AA / Kemal Ceylan
Çorum'da vatandaşlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nın başarısını coşkuyla kutladı.
© AA / Atahan GezerBilecik'te Türkiye-Avusturya maçının ardından vatandaşlar, kent merkezinde kutlama yaptı.
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© AA / Atahan Gezer
Bilecik'te Türkiye-Avusturya maçının ardından vatandaşlar, kent merkezinde kutlama yaptı.
© AA / Yalova Belediyesi2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını Yalova'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izleyen vatandaşlar, çeyrek finale yükselen Türkiye’nin galibiyetini kutladı.
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© AA / Yalova Belediyesi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını Yalova'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izleyen vatandaşlar, çeyrek finale yükselen Türkiye’nin galibiyetini kutladı.
© AA / Erkut KargınSamsun'da, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı.
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© AA / Erkut Kargın
Samsun'da, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı.
© AA / Bünyamin Çelik2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlar, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
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© AA / Bünyamin Çelik
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlar, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
© AP Photo / Sinan UçarGümüşhane'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile oynadığı ve çeyrek finale yükseldiği karşılaşma sonrası, kutlama yaptı.
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© AP Photo / Sinan Uçar
Gümüşhane'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile oynadığı ve çeyrek finale yükseldiği karşılaşma sonrası, kutlama yaptı.