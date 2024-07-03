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Türkiye'de çeyrek final coşkusu
Türkiye'de çeyrek final coşkusu
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Takım'ın başarısı meydanlarda coşkuyla kutlandı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, türkiye, gümüşhane, maltepe, istanbul, euro 2024, avrupa

Türkiye'de çeyrek final coşkusu

01:21 03.07.2024 (güncellendi: 01:53 03.07.2024)
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Takım'ın başarısı meydanlarda coşkuyla kutlandı.
© AA / Akın Çeliktaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türk Beyleri Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını izleyen vatandaşlar, milli takımın çeyrek finale yükselmesini kutladı.

Ankara&#x27;nın Etimesgut ilçesindeki Türk Beyleri Kent Meydanı&#x27;nda kurulan dev ekrandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını izleyen vatandaşlar, milli takımın çeyrek finale yükselmesini kutladı. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA / Akın Çeliktaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türk Beyleri Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını izleyen vatandaşlar, milli takımın çeyrek finale yükselmesini kutladı.

© AA / Fecri BarlıkAlmanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Siirt'te vatandaşlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sevinç yaşadı.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Siirt'te vatandaşlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA / Fecri Barlık
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Siirt'te vatandaşlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sevinç yaşadı.
© AA / Kamil Tekmenİzmir ve çevre illerde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı. Manisa'da vatandaşlar il merkezinde Ulupark ve Atatürk Kent Parkı'nda, Turgutlu ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulan dev ekranlardan maçı takip etti.
İzmir ve çevre illerde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı. Manisa'da vatandaşlar il merkezinde Ulupark ve Atatürk Kent Parkı'nda, Turgutlu ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulan dev ekranlardan maçı takip etti. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA / Kamil Tekmen
İzmir ve çevre illerde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı. Manisa'da vatandaşlar il merkezinde Ulupark ve Atatürk Kent Parkı'nda, Turgutlu ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulan dev ekranlardan maçı takip etti.
© AA / Cem Tekkeşinoğlu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlar, Kadıköy'de kurulan dev ekrandan izledi.
 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlar, Kadıköy'de kurulan dev ekrandan izledi. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlar, Kadıköy'de kurulan dev ekrandan izledi.
© AA / Kemal CeylanÇorum'da vatandaşlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nın başarısını coşkuyla kutladı.
Çorum'da vatandaşlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nın başarısını coşkuyla kutladı. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / Kemal Ceylan
Çorum'da vatandaşlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nın başarısını coşkuyla kutladı.
© AA / Atahan GezerBilecik'te Türkiye-Avusturya maçının ardından vatandaşlar, kent merkezinde kutlama yaptı.
Bilecik'te Türkiye-Avusturya maçının ardından vatandaşlar, kent merkezinde kutlama yaptı. - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Atahan Gezer
Bilecik'te Türkiye-Avusturya maçının ardından vatandaşlar, kent merkezinde kutlama yaptı.
© AA / Yalova Belediyesi2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını Yalova'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izleyen vatandaşlar, çeyrek finale yükselen Türkiye’nin galibiyetini kutladı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını Yalova'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izleyen vatandaşlar, çeyrek finale yükselen Türkiye’nin galibiyetini kutladı. - Sputnik Türkiye
7/10
© AA / Yalova Belediyesi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını Yalova'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izleyen vatandaşlar, çeyrek finale yükselen Türkiye’nin galibiyetini kutladı.
© AA / Erkut KargınSamsun'da, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı.
Samsun'da, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA / Erkut Kargın
Samsun'da, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı.
© AA / Bünyamin Çelik2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlar, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlar, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. - Sputnik Türkiye
9/10
© AA / Bünyamin Çelik
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16’da oynanan Avusturya-Türkiye karşılaşmasını vatandaşlar, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
© AP Photo / Sinan UçarGümüşhane'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile oynadığı ve çeyrek finale yükseldiği karşılaşma sonrası, kutlama yaptı.
Gümüşhane'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile oynadığı ve çeyrek finale yükseldiği karşılaşma sonrası, kutlama yaptı. - Sputnik Türkiye
10/10
© AP Photo / Sinan Uçar
Gümüşhane'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile oynadığı ve çeyrek finale yükseldiği karşılaşma sonrası, kutlama yaptı.
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