Türkiye'de çeyrek final coşkusu

© AA / Kamil Tekmen İzmir ve çevre illerde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı. Manisa'da vatandaşlar il merkezinde Ulupark ve Atatürk Kent Parkı'nda, Turgutlu ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulan dev ekranlardan maçı takip etti.