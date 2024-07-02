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Zambiya, yurt içi işlemlerde dolar yasağı getirdi: 'Kabul edilebilirliğini kaybedecek'
Zambiya, yurt içi işlemlerde dolar yasağı getirdi: 'Kabul edilebilirliğini kaybedecek'
Sputnik Türkiye
Zambiya Merkez Bankası yurt içi işlemlerde döviz yasağı getirdi. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T17:18+0300
2024-07-02T17:18+0300
dünya
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Zambiya haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Zambiya Bankası'nın yerel işlemlerde yabancı para birimlerinin, özellikle de ABD dolarının kullanımını engellemeyi amaçlayan yeni kurallar hazırladığını duyurdu.Yeni para birimi düzenlemelerinin Maliye ve Ulusal Planlama Bakanı tarafından yasal bir araç olarak yayınlanacağı bildirildi. Yürürlüğe girdiğinde, Zambiya Kvaçası'sının ve onun alt birimi olan ngwee'nin tüm yerel kamu ve özel işlemlerde kullanılmasını gerektireceği aktarıldı.Merkez Bankası, yerel ekonomide artan dolar kullanımına ilişkin endişelerini dile getirirken bu hususun para politikası araçlarını zayıflattığı ve döviz kuru üzerinde baskı oluşturduğu dile getirildi.Zambiya Bankası'nın tarafından Cumartesi günü yayınlanan bir taslak belgede, yerel işlemler için yabancı para birimi kullanırken yakalanan kişilerin on yıla kadar hapis ya da büyük para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini aktardı. Söz konusu bu karar, Merkez Bankası'nın operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Francis Chipimo tarafından Ndola'daki bir ticaret fuarında yaptığı konuşmada duyuruldu.Chipimo, yetkililerin para ve döviz kuru politikalarını etkin bir şekilde yönetme kabiliyetlerini engellediğini belirterek dolarizasyonun risklerini vurguladı. Dolar kullanımının kredi ve likidite risklerini arttırdığını ve dolar cinsinden kredi piyasalarının Zambiya Merkez Bankası'nın eylemlerine yanıt vermemesi nedeniyle Merkez Bankası'nın etkisini zayıflattığını açıkladı.Chipimo ayrıca ABD dolarına bağımlı bir ekonomide, yerel para birimine olan talebin ve öneminin azaldığını, bunun da hem bir değişim aracı hem de bir değer deposu olarak değerinde sürekli bir düşüşe neden olduğunu vurgulayarak, "En uç noktada, para birimi para olarak kabul edilebilirliğini kaybedecektir" dedi.Mayıs 2012'de Zambiya, yerel işletmeler arasında dolar kullanımına kısıtlamalar getirmiş ancak bu önlemler iki yıldan kısa bir süre sonra kaldırılmıştı.'ABD askeri varlığına ihtiyacımız yok'Bir medya kuruluşuna röportaj veren Zambiya Ulusal Meclis üyesi Stephen Kampyongo da Zambiya'nın ABD askeri varlığına ihtiyacı olmadığını söyledi.Nisan 2022'de Washington, başkent Lusaka'daki ABD büyükelçiliğinde 'ordular arası ilişkileri' geliştirmeyi ve Zambiya güvenlik güçleriyle işbirliği alanlarını genişletmeyi amaçlayan AFRICOM Güvenlik İşbirliği Ofisi'nin açıldığını duyurmuştu.Kampyongo, Washington'un politikalarını Zambiya hükümetine dayatmaya çalıştığına inanıp inanmadığına ilişkin bir soruya cevaben "ABD'nin bize uluslararası bir talep dayatması arzu edilen bir şey değil" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220427/disisleri-bakanligi-sozcusu-bilgic-zambiya-ile-imzalanan-guvenlik-anlasmasi-genis-kapsama-sahip-1055875937.html
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zambiya, merkez bankası, dolar, dedolarizasyon, afrika kuvvetleri (africom)
zambiya, merkez bankası, dolar, dedolarizasyon, afrika kuvvetleri (africom)

Zambiya, yurt içi işlemlerde dolar yasağı getirdi: 'Kabul edilebilirliğini kaybedecek'

17:18 02.07.2024
© AAdolar
dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA
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Zambiya Merkez Bankası yurt içi işlemlerde döviz yasağı getirdi.
Zambiya haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Zambiya Bankası'nın yerel işlemlerde yabancı para birimlerinin, özellikle de ABD dolarının kullanımını engellemeyi amaçlayan yeni kurallar hazırladığını duyurdu.
Yeni para birimi düzenlemelerinin Maliye ve Ulusal Planlama Bakanı tarafından yasal bir araç olarak yayınlanacağı bildirildi. Yürürlüğe girdiğinde, Zambiya Kvaçası'sının ve onun alt birimi olan ngwee'nin tüm yerel kamu ve özel işlemlerde kullanılmasını gerektireceği aktarıldı.
Merkez Bankası, yerel ekonomide artan dolar kullanımına ilişkin endişelerini dile getirirken bu hususun para politikası araçlarını zayıflattığı ve döviz kuru üzerinde baskı oluşturduğu dile getirildi.
Zambiya Bankası'nın tarafından Cumartesi günü yayınlanan bir taslak belgede, yerel işlemler için yabancı para birimi kullanırken yakalanan kişilerin on yıla kadar hapis ya da büyük para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini aktardı. Söz konusu bu karar, Merkez Bankası'nın operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Francis Chipimo tarafından Ndola'daki bir ticaret fuarında yaptığı konuşmada duyuruldu.
Chipimo, yetkililerin para ve döviz kuru politikalarını etkin bir şekilde yönetme kabiliyetlerini engellediğini belirterek dolarizasyonun risklerini vurguladı. Dolar kullanımının kredi ve likidite risklerini arttırdığını ve dolar cinsinden kredi piyasalarının Zambiya Merkez Bankası'nın eylemlerine yanıt vermemesi nedeniyle Merkez Bankası'nın etkisini zayıflattığını açıkladı.
Chipimo ayrıca ABD dolarına bağımlı bir ekonomide, yerel para birimine olan talebin ve öneminin azaldığını, bunun da hem bir değişim aracı hem de bir değer deposu olarak değerinde sürekli bir düşüşe neden olduğunu vurgulayarak, "En uç noktada, para birimi para olarak kabul edilebilirliğini kaybedecektir" dedi.
Mayıs 2012'de Zambiya, yerel işletmeler arasında dolar kullanımına kısıtlamalar getirmiş ancak bu önlemler iki yıldan kısa bir süre sonra kaldırılmıştı.

'ABD askeri varlığına ihtiyacımız yok'

Bir medya kuruluşuna röportaj veren Zambiya Ulusal Meclis üyesi Stephen Kampyongo da Zambiya'nın ABD askeri varlığına ihtiyacı olmadığını söyledi.
Nisan 2022'de Washington, başkent Lusaka'daki ABD büyükelçiliğinde 'ordular arası ilişkileri' geliştirmeyi ve Zambiya güvenlik güçleriyle işbirliği alanlarını genişletmeyi amaçlayan AFRICOM Güvenlik İşbirliği Ofisi'nin açıldığını duyurmuştu.
Kampyongo, Washington'un politikalarını Zambiya hükümetine dayatmaya çalıştığına inanıp inanmadığına ilişkin bir soruya cevaben "ABD'nin bize uluslararası bir talep dayatması arzu edilen bir şey değil" dedi.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
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