https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/turkiye-davet-edilmisti-yeni-rus-yorunge-istasyonu-icin-ilk-modulun-firlatilacagi-tarih-aciklandi-1085443042.html

Türkiye davet edilmişti: Yeni Rus yörünge istasyonu için ilk modülün fırlatılacağı tarih açıklandı

Türkiye davet edilmişti: Yeni Rus yörünge istasyonu için ilk modülün fırlatılacağı tarih açıklandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın kuracağı yeni yörünge istasyonu için ilk modülün 2027’de fırlatılmasının planladığı bildirildi. Roscosmos, daha önce Türkiye'yi bu projeye davet... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T16:23+0300

2024-07-02T16:23+0300

2024-07-02T16:23+0300

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roscosmos

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uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın yeni yörünge istasyonunun kurulumuna ilişkin takvimin onaylandığı belirtildi.İstasyon kurulumunun 2027'nin son çeyreğinde bilim ve enerji modülünün fırlatılmasıyla başlayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 2030’a kadar yörüngeye fırlatılacak dört modül ile istasyon çekirdeğinin oluşturulmasının planlandığı ifade edildi.Açıklamada, 2031 ila 2033 yıllarında ise istasyonun iki adet modülün eklenmesiyle genişletileceği kaydedildi.Rusya, halihazırda faaliyet gösteren ancak kullanım ömrünün sonuna yaklaşılan Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUI) 2028’de ayrılmayı planlıyor.Rusya, Türkiye'yi projeye katılmaya davet etmiştiRoscosmos Genel Müdürü Yuriy Borisov, 2022’de yaptığı açıklamada, Rusya’nın kendine ait bir yörünge istasyonu kuracağını duyurmuştu.Geçen yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında gazetecilere açıklama yapan Borisov, Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika'nın uzay ajanslarına Rusya'nın kendi kuracağı yörünge istasyonuna ilişkin projeye katılmalarını önerdiklerini ifade etmişti.Türkiye, Brezilya ve Güney Afrikalı meslektaşlarının projeye gerçekten ilgili olduğunu anlatan Borisov, BRICS ülkeleriyle de bu alanda iyi bir temasları bulunduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231003/rusyadan-turkiyeye-yeni-uzay-istasyonu-projesiyle-ilgili-teklif-1075990334.html

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rusya, rusya federal uzay ajansı roscosmos, roscosmos, uzay, yörünge, türkiye, uluslararası uzay istasyonu (uui)