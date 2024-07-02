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Sinan Ateş cinayeti davasına ikinci gününde sanık savunmalarına devam edildi
Sinan Ateş cinayeti davasına ikinci gününde sanık savunmalarına devam edildi
Sputnik Türkiye
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T15:22+0300
2024-07-02T15:22+0300
türkiye
sinan ateş
mahkeme
serdar öktem
savunma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074369146_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c889fb57b25a4f48ed252ecdb9cf1e2c.jpg
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki görülen duruşmada sanıklar hazır edilirken, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları da duruşmayı takip etti.Tetikçi Eray Özyağci'yi araçla İstanbul'dan Ankara'ya getirdiği belirtilen tutuklu sanık polis memuru Murat Can Çolak, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.Sanıklardan Aşkın Mert Gelenbey'in, 'ağabeyinin sorunları olduğunu ve otoparktan alacağı bir araçla Ankara'ya gideceğini' söylediğini anlatan Çolak, bunun üzerine Ankara'da biraz eğlendikten sonra dönmek üzere yola çıktıklarını söyledi.Ankara'ya, diğer sanıklar Gelenbey ve tetikçi sanık Eray Özyağci ile aynı araçta gittiklerini ifade eden Çolak, Özyağci'yi daha önce hiç görmediğini, Ankara'da bir süre bulunduktan sonra İstanbul'a döndüklerini anlattı.Cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen sanık Doğukan Çep'i tanımadığını ileri süren Çolak, bir soru üzerine, Özyağci'nin adını bile bilmediğini, yakalaması olduğundan haberdar olmadığını öne sürdü.'Sanıkla cezaevinde tanışmışlar'Savunma yapan Ufuk Köktürk, sanık Çep ile 2013'te cezaevinde tanıştıklarını, Çep'in, Ateş cinayeti öncesi kendisini arayarak borç istediğini, bir arkadaşından aldığı parayı eşinin hesabından Çep'e gönderdiğini ifade etti.Ateş cinayetinden haberdar olmadığını savunan Köktürk, haberdar olması halinde o tarihlerde hamile olan eşinin hesabından para göndermeyeceğini savundu.Köktürk, emniyette kendisine MHP İstanbul İl Başkanlığı önünde çekilen fotoğrafının sorulduğunu, atılı suçla bir ilişkisinin bulunmadığını iddia etti.Sanık tutuklu özel harekat polisi Murat Can Çolak da hakkındaki suçlamaları reddetti. Ateş cinayetinden bir gün sonra, avukat olan sanıklardan Serdar Öktem ile aralarındaki Facetime görüşmelerinin içeriğine ilişkin soru yöneltilen sanık Çolak, Öktem'in 2013'teki dava sürecince avukatlığını üstlendiğini, görüşmelerinin içeriğinin bu yönde olduğunu ileri sürdü.'Doğukan Çep'ten şikayetçiyim'Tetikçi Özyağci'yi Ankara'ya getiren aracı kiralayan sanık Mustafa Uzunlar da sanık Çep'in, Ankara'ya gidip gelmek için kendisinden araç kiralamak istediğini anlattı. Uzunlar, Çep'in, "Polis arkadaşlarla düğün tebriğine gideceğiz" demesi üzerine ücrette 500 lira indirim yaparak aracını kiraladığını söyledi.Olayın ardından iş yerinin kamera kayıtlarını polislere kendisinin teslim ettiğini aktaran Uzunlar, aracın kim tarafından geri getirildiğini de bilmediğini savundu. Mustafa Uzunlar, "Beni kandırarak böyle bir olayın içerisine çekmesinden dolayı Doğukan Çep'ten şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.Çep'in telefon rehberinde neden 'Sedat Güner' olarak kayıtlı olduğu sorulan Uzunlar, "Korktuğumdan dolayı" cevabını verdi.Uzunlar, araç kiraladığında normalde kiralama sözleşmesi düzenlediğini ancak Doğukan'ı daha önceden tanıdığı ve yanında polislerle yolculuk yapacağını söylediği için sözleşme yapmadığını öne sürdü. Müşteki avukatlarının sorusu üzerine Uzunlar, kiralanan araçta takip cihazının bulunmadığını kaydetti.'Suçun içinde olsam kendi ayağımla oraya gitmem'Sanık Osman Bayraktar, sanık Uzunlar ile otopark işlettiklerini, işletmede resmi ortaklığının bulunmadığını belirtti.Cinayetin ardından kendisini arayan bir arkadaşının Uzunlar'ın evinin önünde kalabalık bir grubun olduğunu söylediğini, bunun üzerine bu eve gittiğini anlatan Bayraktar, "Böyle bir suçun içinde olsam kendi ayağımla oraya gitmem" savunmasını yaptı.Sanıklardan Uzunlar'ı ortağı olduğu için tanıdığını aktaran Bayraktar, "Onun dışında bir bilgim yok" iddiasında bulundu.'Haylaz bir arkadaşımız var, kulağını çekeceğiz'Sanık Levent Yüce, olay öncesi taksi durağı işlettiğini ve motosiklet alım satımı işleriyle uğraştığını dile getirdi.Satışa çıkardığı motosikletlerden birine, tetikçi Özyağci'yi Ankara'da olay mahalline götüren sanık Vedat Balkaya'nın müşteri olduğunu anlatan Yüce, peşinat almasının ardından Balkaya'nın motosikleti alarak gittiğini, cinayetin ardından da tutuklandığını ifade etti.Sanık Çağlar Zorlu da yaşanan olayla hiçbir bağının olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Zorlu, sanık eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'la aralarında geçtiği belirtilen, "Bir program var, kişi bilgilerini girince adresini tespit ediyor" şeklindeki konuşmayla ilgili "Böyle bir program olmadığı için uydurma iki tane adres verdim" savunmasını yaptı.Zorlu, Demirbaş'ın kendisine, "Haylaz bir arkadaşımız var, kulağını çekeceğiz" diye bir ifade kullanmadığını da öne sürdü.Sanık Aytaç Ataç, ticaretle uğraştığını, Tolgahan Demirbaş'ı müşterisi, Çağlar Zorlu'yu ise çocukluk arkadaşı olması nedeniyle tanıdığını söyledi.Demirbaş ile Zorlu'nun, kişinin adresinin tespit edilmesi şeklindeki konuşmalarına şahit olduğunu, kafede otururken yanındaki kişinin bir telefon görüşmesi yaptığını, ardından Ateş'in öldürüldüğünü söylediğini aktaran Ataç, "Tolgahan'ı aradım, sordum. 'Yok abi bilmiyorum, öğrenirsem dönerim' dedi" ifadelerini kullandı.'MHP üyesi misin?'Davanın tutuklu sanıklarından avukat Serdar Öktem, soruşturmanın usulsüz olduğunu ileri sürerek, "Bu soruşturma bir camiaya yöneltilmek istendi" savunmasını yaptı.Soruşturma aşamasında kendisine "MHP üyesi misin?" diye sorulduğunu aktaran Öktem, "Evet, bundan da şeref duyarım. Ama 'bunun soruşturmayla ne alakası var' diye bunu soran savcıya söylediğimde savcı, 'Tamam o soruyu çıkartalım' dedi" ifadelerini kullandı.Cinayetin ardından FETÖ firarisi bazı kişilerin 'hakkında gözaltı kararı verildiğ' yönündeki paylaşımları üzerine Ankara'ya doğru yola çıktığını anlatan Öktem, emniyete ifade vermeye geldiğini, hakkında gözaltı kararı olmadığının söylenmesi üzerine buradan ayrıldığını dile getirdi.Soruşturma aşamasındaki sorgusunda, telefonunun şifresinin sorulması üzerine, 'Kovid-19 geçirmesi nedeniyle şifreyi hatırlamadığını' beyan ettiğini anımsatan Öktem, şifreyi bir kağıda yazdığını, izin verilirse bu kağıda bakabileceğini emniyet görevlilerine söylediğini ancak bunun istenmediğini iddia etti. Öktem, mahkeme başkanının, "Şimdi hatırlıyor musun?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.Atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını savunan Öktem, "16 yıllık hukukçuyum, herhangi bir kaçma şüphem yok. Yargılama sonunda beraat edeceğime inancım tamdır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.Sanık Çep'in, 'Sinan Ateş'ten Yargıtay'daki dosyası için yardım istediği' yönündeki savunması hatırlatılan Öktem'e, bu dosyanın olay tarihinde ne aşamada olduğu soruldu. Çep'in müvekkili olduğunu belirten Öktem, Çep hakkındaki dosyanın temyiz incelemesi aşamasında olduğunu aktardı.Ateş ile Ülkü Ocakları'nda aynı dönemde görev almadığını belirten Öktem, herhangi bir husumetlerinin de bulunmadığını iddia etti.Müşteki avukatlarının, "Hatırlaman halinde telefonun şifresini verir miydin?" sorusu üzerine Öktem, Avukatlık Kanunu'nun 'sır saklama' başlıklı 36. maddesi gereği vermeyeceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/sinan-ates-cinayetinde-ilk-durusma-tamamlandi-benim-boyle-bir-isin-icinde-olmam-soz-konusu-degil-1085413558.html
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sinan ateş, mahkeme, serdar öktem, savunma
sinan ateş, mahkeme, serdar öktem, savunma

Sinan Ateş cinayeti davasına ikinci gününde sanık savunmalarına devam edildi

15:22 02.07.2024
© AAMahkeme
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada, tutuklu sanıklar Murat Can Çolak, Ufuk Köktürk, Mustafa Uzunlar, Osman Bayraktar, Levent Yüce, Aytaç Ataç ve Serdar Öktem'in savunmaları alındı.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki görülen duruşmada sanıklar hazır edilirken, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları da duruşmayı takip etti.
Tetikçi Eray Özyağci'yi araçla İstanbul'dan Ankara'ya getirdiği belirtilen tutuklu sanık polis memuru Murat Can Çolak, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.
Sanıklardan Aşkın Mert Gelenbey'in, 'ağabeyinin sorunları olduğunu ve otoparktan alacağı bir araçla Ankara'ya gideceğini' söylediğini anlatan Çolak, bunun üzerine Ankara'da biraz eğlendikten sonra dönmek üzere yola çıktıklarını söyledi.
Ankara'ya, diğer sanıklar Gelenbey ve tetikçi sanık Eray Özyağci ile aynı araçta gittiklerini ifade eden Çolak, Özyağci'yi daha önce hiç görmediğini, Ankara'da bir süre bulunduktan sonra İstanbul'a döndüklerini anlattı.
Cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen sanık Doğukan Çep'i tanımadığını ileri süren Çolak, bir soru üzerine, Özyağci'nin adını bile bilmediğini, yakalaması olduğundan haberdar olmadığını öne sürdü.

'Sanıkla cezaevinde tanışmışlar'

Savunma yapan Ufuk Köktürk, sanık Çep ile 2013'te cezaevinde tanıştıklarını, Çep'in, Ateş cinayeti öncesi kendisini arayarak borç istediğini, bir arkadaşından aldığı parayı eşinin hesabından Çep'e gönderdiğini ifade etti.
Ateş cinayetinden haberdar olmadığını savunan Köktürk, haberdar olması halinde o tarihlerde hamile olan eşinin hesabından para göndermeyeceğini savundu.
Köktürk, emniyette kendisine MHP İstanbul İl Başkanlığı önünde çekilen fotoğrafının sorulduğunu, atılı suçla bir ilişkisinin bulunmadığını iddia etti.
Sanık tutuklu özel harekat polisi Murat Can Çolak da hakkındaki suçlamaları reddetti. Ateş cinayetinden bir gün sonra, avukat olan sanıklardan Serdar Öktem ile aralarındaki Facetime görüşmelerinin içeriğine ilişkin soru yöneltilen sanık Çolak, Öktem'in 2013'teki dava sürecince avukatlığını üstlendiğini, görüşmelerinin içeriğinin bu yönde olduğunu ileri sürdü.

'Doğukan Çep'ten şikayetçiyim'

Tetikçi Özyağci'yi Ankara'ya getiren aracı kiralayan sanık Mustafa Uzunlar da sanık Çep'in, Ankara'ya gidip gelmek için kendisinden araç kiralamak istediğini anlattı. Uzunlar, Çep'in, "Polis arkadaşlarla düğün tebriğine gideceğiz" demesi üzerine ücrette 500 lira indirim yaparak aracını kiraladığını söyledi.
Olayın ardından iş yerinin kamera kayıtlarını polislere kendisinin teslim ettiğini aktaran Uzunlar, aracın kim tarafından geri getirildiğini de bilmediğini savundu. Mustafa Uzunlar, "Beni kandırarak böyle bir olayın içerisine çekmesinden dolayı Doğukan Çep'ten şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
Çep'in telefon rehberinde neden 'Sedat Güner' olarak kayıtlı olduğu sorulan Uzunlar, "Korktuğumdan dolayı" cevabını verdi.
Uzunlar, araç kiraladığında normalde kiralama sözleşmesi düzenlediğini ancak Doğukan'ı daha önceden tanıdığı ve yanında polislerle yolculuk yapacağını söylediği için sözleşme yapmadığını öne sürdü. Müşteki avukatlarının sorusu üzerine Uzunlar, kiralanan araçta takip cihazının bulunmadığını kaydetti.

'Suçun içinde olsam kendi ayağımla oraya gitmem'

Sanık Osman Bayraktar, sanık Uzunlar ile otopark işlettiklerini, işletmede resmi ortaklığının bulunmadığını belirtti.
Cinayetin ardından kendisini arayan bir arkadaşının Uzunlar'ın evinin önünde kalabalık bir grubun olduğunu söylediğini, bunun üzerine bu eve gittiğini anlatan Bayraktar, "Böyle bir suçun içinde olsam kendi ayağımla oraya gitmem" savunmasını yaptı.
Sanıklardan Uzunlar'ı ortağı olduğu için tanıdığını aktaran Bayraktar, "Onun dışında bir bilgim yok" iddiasında bulundu.

'Haylaz bir arkadaşımız var, kulağını çekeceğiz'

Sanık Levent Yüce, olay öncesi taksi durağı işlettiğini ve motosiklet alım satımı işleriyle uğraştığını dile getirdi.
Satışa çıkardığı motosikletlerden birine, tetikçi Özyağci'yi Ankara'da olay mahalline götüren sanık Vedat Balkaya'nın müşteri olduğunu anlatan Yüce, peşinat almasının ardından Balkaya'nın motosikleti alarak gittiğini, cinayetin ardından da tutuklandığını ifade etti.
Sanık Çağlar Zorlu da yaşanan olayla hiçbir bağının olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Zorlu, sanık eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'la aralarında geçtiği belirtilen, "Bir program var, kişi bilgilerini girince adresini tespit ediyor" şeklindeki konuşmayla ilgili "Böyle bir program olmadığı için uydurma iki tane adres verdim" savunmasını yaptı.
Zorlu, Demirbaş'ın kendisine, "Haylaz bir arkadaşımız var, kulağını çekeceğiz" diye bir ifade kullanmadığını da öne sürdü.
Sanık Aytaç Ataç, ticaretle uğraştığını, Tolgahan Demirbaş'ı müşterisi, Çağlar Zorlu'yu ise çocukluk arkadaşı olması nedeniyle tanıdığını söyledi.
Demirbaş ile Zorlu'nun, kişinin adresinin tespit edilmesi şeklindeki konuşmalarına şahit olduğunu, kafede otururken yanındaki kişinin bir telefon görüşmesi yaptığını, ardından Ateş'in öldürüldüğünü söylediğini aktaran Ataç, "Tolgahan'ı aradım, sordum. 'Yok abi bilmiyorum, öğrenirsem dönerim' dedi" ifadelerini kullandı.

'MHP üyesi misin?'

Davanın tutuklu sanıklarından avukat Serdar Öktem, soruşturmanın usulsüz olduğunu ileri sürerek, "Bu soruşturma bir camiaya yöneltilmek istendi" savunmasını yaptı.
Soruşturma aşamasında kendisine "MHP üyesi misin?" diye sorulduğunu aktaran Öktem, "Evet, bundan da şeref duyarım. Ama 'bunun soruşturmayla ne alakası var' diye bunu soran savcıya söylediğimde savcı, 'Tamam o soruyu çıkartalım' dedi" ifadelerini kullandı.
Cinayetin ardından FETÖ firarisi bazı kişilerin 'hakkında gözaltı kararı verildiğ' yönündeki paylaşımları üzerine Ankara'ya doğru yola çıktığını anlatan Öktem, emniyete ifade vermeye geldiğini, hakkında gözaltı kararı olmadığının söylenmesi üzerine buradan ayrıldığını dile getirdi.
Soruşturma aşamasındaki sorgusunda, telefonunun şifresinin sorulması üzerine, 'Kovid-19 geçirmesi nedeniyle şifreyi hatırlamadığını' beyan ettiğini anımsatan Öktem, şifreyi bir kağıda yazdığını, izin verilirse bu kağıda bakabileceğini emniyet görevlilerine söylediğini ancak bunun istenmediğini iddia etti. Öktem, mahkeme başkanının, "Şimdi hatırlıyor musun?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.
Atılı suçla bir ilgisinin bulunmadığını savunan Öktem, "16 yıllık hukukçuyum, herhangi bir kaçma şüphem yok. Yargılama sonunda beraat edeceğime inancım tamdır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.
Sanık Çep'in, 'Sinan Ateş'ten Yargıtay'daki dosyası için yardım istediği' yönündeki savunması hatırlatılan Öktem'e, bu dosyanın olay tarihinde ne aşamada olduğu soruldu. Çep'in müvekkili olduğunu belirten Öktem, Çep hakkındaki dosyanın temyiz incelemesi aşamasında olduğunu aktardı.
Ateş ile Ülkü Ocakları'nda aynı dönemde görev almadığını belirten Öktem, herhangi bir husumetlerinin de bulunmadığını iddia etti.
Müşteki avukatlarının, "Hatırlaman halinde telefonun şifresini verir miydin?" sorusu üzerine Öktem, Avukatlık Kanunu'nun 'sır saklama' başlıklı 36. maddesi gereği vermeyeceğini söyledi.
Ayşe Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
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Sinan Ateş cinayetinde ilk duruşma tamamlandı: 'Benim böyle bir işin içinde olmam söz konusu değil'
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