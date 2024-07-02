https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/merih-demiralin-golu-avrupa-futbol-sampiyonasi-tarihine-gecti-en-erken-atilan-gol-hangisi-1085457703.html

Merih Demiral'ın golü Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine geçti: En erken atılan gol hangisi?

Merih Demiral'ın golü Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine geçti: En erken atılan gol hangisi?

Sputnik Türkiye

EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya gelen Türkiye A Milli Futbol Takımı maç başlar başlamaz öne geçti. Merih Demiral'ın attığı gol, A... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma başlar başlamaz 'dakika 1 gol 1' denilen olay yaşandı.Merih Demiral'ın 57. saniyede attığı gol, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine geçerek, şampiyonaların en erken ikinci golü oldu. Aynı zamanda Demiral'ın golü Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turlarında atılan en hızlı gol oldu.Merih Demiral A Milli Takım'ın tarihine geçtiDemiral, attığı golle A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonaları'ndaki en erken golüne imza attı.Avrupa Şampiyonaları tarihine en kısa sürede atılan ikinci golle adını yazdıran Merih Demiral Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da şampiyona tarihine geçti. Demiral, Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki en hızlı golünü atarak Burak Yılmaz'ın EURO 2016'daki rekorunu kırdı. Burak Yılmaz, Çekya'ya karşı 10. dakikada gol atmıştı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en erken atılan golü hangisi?2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arnavutluk'ta Nedim Bajrami'nin İtalya karşısında attığı gol, turnuva tarihinde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Bajrami'nin golü 23. saniyede geldi.

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