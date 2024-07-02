https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/kenyada-vergi-zammina-karsi-gosteriler-siddetleniyor-1085445210.html

Kenya'da vergi zammına karşı gösteriler şiddetleniyor

Kenya'da vergi zammına karşı gösteriler şiddetleniyor

Sputnik Türkiye

Kenya'da vergi artışı yasa tasarısına karşı başlayan gösteriler, tasarının geri çekilmesinin ardından Devlet Başkanı William Ruto'ya karşı eylemlere dönüştü. 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T17:10+0300

2024-07-02T17:10+0300

2024-07-02T17:10+0300

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Polis ve askerler, başkent Nairobi ve farklı şehirlerde düzenlenen protestolarda taş fırlatan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, protestocular, Nairobi’nin merkezine giden ana yolda barikat kurup ateşe verdi.Bazı göstericiler ise yollara boş tabutlar koyarak eylem yaptı.Kenya’nın ikinci büyük şehri Mombasa’da da yüzlerce gösterici "Ruto gitmeli” sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.Bir süre sonra şiddetlenen gösterilerde çok sayıda araç kundaklanırken, protestocular iş yerlerine taş fırlatarak maddi hasara yol açtı.Kisumu, Nakuru, Kajiado, Mlolongo, Rongo'da gösteriler düzenlenirken Migori kasabasındaki protestocular da sokaklarda araç lastiklerini ateşe verdi.Kenya’da hükümetin vergi artışını içeren yasa tasarısına yönelik 18 Haziran’da protestolar başlamış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Kenya Devlet Başkanı Ruto, 26 Haziran’da tasarıyı imzalamayacağını açıklamıştı.Üç haftadır Salı ve Perşembe günleri sosyal medya üzerinden örgütlenip sokaklara dökülen göstericiler, yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen Ruto'nun diyalog çağrılarını reddetmişti.Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR) tarafından yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerinin gerçek mermi ile müdahalede bulunduğu gösterilerde şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti, 361 kişi ise yaralandı.AB ile Kenya arasındaki ekonomik anlaşma yürürlüğe girmiştiVergi zammına karşı protestolar sırasında, Avrupa Birliği (AB) ile Kenya arasında karşılıklı ticareti ve yatırımları artıracak anlaşma yürürlüğe girdi.AB Komisyonu, Kenya ile stratejik ortaklık kapsamında geliştirilen AB-Kenya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın bugün uygulamaya konduğunu açıkladı.Anlaşmanın karşılıklı ticareti ve yatırımları artıracağına işaret edilen açıklamada, bunun güvenilir ortaklar arasındaki bağları kuvvetlendireceği, istihdamı yükselteceği ve ekonomik büyümeyi hızlandıracağı kaydedildi.Açıklamada, anlaşmanın sürdürülebilirlik boyutunun da olduğu belirtilerek, "Taahhütler arasında iş gücü sorunları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında bağlayıcı hükümler yer alıyor" ifadesi kullanıldı.Kenya'nın Doğu Afrika'da ekonomik bir merkez konumunda yer aldığı anımsatılan açıklamada, AB-Kenya ticari ilişkilerinin önemli büyüme potansiyeli olduğu bildirildi.Anlaşma ile AB pazarının Kenya ürünlerine tamamen açıldığı, bunun AB'nin bu ülkedeki yatırımlarını da teşvik edeceği kaydedildi.AB ile Kenya arasındaki toplam ticaret 2023'te 3 milyar euro seviyesinde gerçekleşmişti.İki taraf arasında ekonomik ortaklık anlaşması geçen yılın sonunda imzalanmıştı.Afrika'da daha etkin bir rol oynamaya çalışan AB, bölge ülkeleriyle yeni ticaret anlaşmaları yapmayı hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/kenyada-vergi-artisina-karsi-protestolar-suruyor-parlamento-binasindan-onunde-catisma-yasandi-1085209977.html

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kenya, doğu afrika, protesto, protesto gösterisi, can kaybı