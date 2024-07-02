https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/fahrettin-kocadan-veda-mesaji-bu-donemde-agir-sinavlarla-karsilastik-1085451154.html

Fahrettin Koca'dan veda mesajı: 'Bu dönemde ağır sınavlarla karşılaştık'

Fahrettin Koca'dan veda mesajı: 'Bu dönemde ağır sınavlarla karşılaştık'

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı görevini Kemal Memişoğlu'na devreden Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Bu dönemde ağır sınavlarla... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T19:25+0300

2024-07-02T19:25+0300

2024-07-02T19:33+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

kemal memişoğlu

sağlık çalışanı

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X üzerinden bir veda mesajı paylaştı.'Takdiriniz teşvik edici, eleştiriniz yol gösterici oldu'Koca, halka hitaben yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Amirinizden çok hekim arkadaşınız olmak istedim ve öyle kalacağım'Sağlık çalışanlarına da teşekkür mesajı yayınlanan Koca, şu ifadeleri kullandı:Basın mensuplarına teşekkür mesajıBasın mensuplarına yönelik de bir mesaj paylaşan Koca, "Değerli basın mensupları, Salgın ve afet dönemleri başta olmak üzere, görev sürem boyunca, Sağlık Bakanlığının toplumla iletişiminde çok büyük pay sahibi oldunuz. Sağlık hizmetlerinin yönetiminde iletişimin önemine daima inandım ve sizlerden hep destek gördüm. Teşekkür ediyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atanmıştı.Kemal Memişoğlu da bugün düzenlenen devir teslim töreninin ardından görevi Fahrettin Koca’dan devralmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/saglik-bakanliginda-devir-teslim-toreni-fahrettin-koca-gorevi-kemal-memisogluna-devretti-1085430398.html

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fahrettin koca, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, sağlık çalışanı