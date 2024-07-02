https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/fahrettin-kocadan-veda-mesaji-bu-donemde-agir-sinavlarla-karsilastik-1085451154.html
Fahrettin Koca'dan veda mesajı: 'Bu dönemde ağır sınavlarla karşılaştık'
Fahrettin Koca'dan veda mesajı: 'Bu dönemde ağır sınavlarla karşılaştık'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı görevini Kemal Memişoğlu'na devreden Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Bu dönemde ağır sınavlarla... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T19:25+0300
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X üzerinden bir veda mesajı paylaştı.'Takdiriniz teşvik edici, eleştiriniz yol gösterici oldu'Koca, halka hitaben yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Amirinizden çok hekim arkadaşınız olmak istedim ve öyle kalacağım'Sağlık çalışanlarına da teşekkür mesajı yayınlanan Koca, şu ifadeleri kullandı:Basın mensuplarına teşekkür mesajıBasın mensuplarına yönelik de bir mesaj paylaşan Koca, "Değerli basın mensupları, Salgın ve afet dönemleri başta olmak üzere, görev sürem boyunca, Sağlık Bakanlığının toplumla iletişiminde çok büyük pay sahibi oldunuz. Sağlık hizmetlerinin yönetiminde iletişimin önemine daima inandım ve sizlerden hep destek gördüm. Teşekkür ediyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atanmıştı.Kemal Memişoğlu da bugün düzenlenen devir teslim töreninin ardından görevi Fahrettin Koca’dan devralmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/saglik-bakanliginda-devir-teslim-toreni-fahrettin-koca-gorevi-kemal-memisogluna-devretti-1085430398.html
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fahrettin koca, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, sağlık çalışanı
fahrettin koca, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, sağlık çalışanı
Fahrettin Koca'dan veda mesajı: 'Bu dönemde ağır sınavlarla karşılaştık'
19:25 02.07.2024 (güncellendi: 19:33 02.07.2024)
Sağlık Bakanlığı görevini Kemal Memişoğlu'na devreden Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Bu dönemde ağır sınavlarla karşılaştık, sizin desteğinizle başarılı olduk" ifadelerine yer verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X üzerinden bir veda mesajı paylaştı.
'Takdiriniz teşvik edici, eleştiriniz yol gösterici oldu'
Koca, halka hitaben yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Değerli vatandaşlarım, Hayatımın en anlamlı dönemi Sağlık Bakanı olarak hizmetinizde olduğum dönemdir. Bu dönemde ağır sınavlarla karşılaştık, sizin desteğinizle başarılı olduk. Hizmetlerimizde, her hastamıza onun hekimi gibi yakın olmaya çalıştım. Takdiriniz teşvik edici, eleştiriniz yol gösterici oldu. Şifa bulmasında katkım olan her hastamız için mutluyum. Sağlıkla kalın. Teveccühünüz için teşekkür ediyorum.
'Amirinizden çok hekim arkadaşınız olmak istedim ve öyle kalacağım'
Sağlık çalışanlarına da teşekkür mesajı yayınlanan Koca, şu ifadeleri kullandı:
Değerli sağlık çalışanları, Benzersiz bir özveriyle çalışmayı gerektiren dönemler yaşadık. Çabanız için sizlere minnettarım. Sorunlarınız, kesinlikle, sağlık sisteminin öncelikli sorunları arasında kabul edilmeliydi, gerekli çözümleri geliştirmeye çalıştık. Amirinizden çok hekim arkadaşınız olmak istedim ve öyle kalacağım. Her birinize teşekkür ederim.
Basın mensuplarına teşekkür mesajı
Basın mensuplarına yönelik de bir mesaj paylaşan Koca, "Değerli basın mensupları, Salgın ve afet dönemleri başta olmak üzere, görev sürem boyunca, Sağlık Bakanlığının toplumla iletişiminde çok büyük pay sahibi oldunuz. Sağlık hizmetlerinin yönetiminde iletişimin önemine daima inandım ve sizlerden hep destek gördüm. Teşekkür ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atanmıştı.
Kemal Memişoğlu da bugün düzenlenen devir teslim töreninin ardından görevi Fahrettin Koca’dan devralmıştı.