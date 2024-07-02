https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/bakan-isikhan-0-36-ay-arasinda-cocugu-olan-kadinlar-yararlanacak-16-bin-basvuru-yapildi-1085450448.html

Bakan Işıkhan: 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınlar yararlanacak, 16 bin başvuru yapıldı

Bakan Işıkhan: 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınlar yararlanacak, 16 bin başvuru yapıldı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projeye... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T19:11+0300

2024-07-02T19:11+0300

2024-07-02T19:11+0300

türkiye

vedat işıkhan

kadın

proje

çocuk

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II'ye (EDU-CARE II) 16 bin 831 başvuru yapıldığını bildirdi. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) açılış programını bugün gerçekleştirdik. Proje sayesinde kayıtlı kadın istihdamı ile eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projemize 16 bin 831 başvuru yapıldı. Annelerimiz sigortayla, çocuklarımız eğitimli bakıcıyla güvende" ifadelerine yer verdi.

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vedat işıkhan, kadın, proje, çocuk