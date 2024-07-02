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Bakan Işıkhan: 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınlar yararlanacak, 16 bin başvuru yapıldı
Bakan Işıkhan: 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınlar yararlanacak, 16 bin başvuru yapıldı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projeye... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II'ye (EDU-CARE II) 16 bin 831 başvuru yapıldığını bildirdi. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) açılış programını bugün gerçekleştirdik. Proje sayesinde kayıtlı kadın istihdamı ile eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projemize 16 bin 831 başvuru yapıldı. Annelerimiz sigortayla, çocuklarımız eğitimli bakıcıyla güvende" ifadelerine yer verdi.
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vedat işıkhan, kadın, proje, çocuk
vedat işıkhan, kadın, proje, çocuk

Bakan Işıkhan: 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınlar yararlanacak, 16 bin başvuru yapıldı

19:11 02.07.2024
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA / Evrim Aydın
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projeye 16 bin 831 başvuru yapıldığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II'ye (EDU-CARE II) 16 bin 831 başvuru yapıldığını bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) açılış programını bugün gerçekleştirdik. Proje sayesinde kayıtlı kadın istihdamı ile eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projemize 16 bin 831 başvuru yapıldı. Annelerimiz sigortayla, çocuklarımız eğitimli bakıcıyla güvende" ifadelerine yer verdi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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