https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/acil-servislerde-vaka-sayisinda-artis-bas-agrisi-halsizlik-yaslilarda-bilinc-bulanikligi-bayilma-1085432770.html

Acil servislerde vaka sayısında artış: Baş ağrısı, halsizlik; yaşlılarda bilinç bulanıklığı, bayılma

Acil servislerde vaka sayısında artış: Baş ağrısı, halsizlik; yaşlılarda bilinç bulanıklığı, bayılma

Sputnik Türkiye

Hastaneler ve acil servislerde vakalar arttı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Efe Kanter, daha çok sıvı kaybı ve sıcak çarpması vakalarının görüldüğünü söyleyerek dikkat... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T12:32+0300

2024-07-02T12:32+0300

2024-07-02T12:32+0300

türkiye

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acil servis

acil servis

enfeksiyon

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Tatillerini tamamlayan vatandaşlar dönüş yoluna geçerken, turizm merkezlerindeki yoğunluk da hastane ve acil servislere kaydı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Efe Kanter, tatil yapacak olan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.Sıcak havalarda çeşitli semptomlarla karşılaşılıyorHava sıcaklıklarının bu dönem çok yüksek olduğunu ve bu kapsamda hastalarda da sıvı kaybına bağlı çok fazla semptom gördüklerini söyleyen Uzm. Dr. Efe Kanter, “Hasta başvurusunda artış var. Her yaştan hastalar acile geliyor. Özellikle yaşlı popülasyonda sıvı kaybına, bilinç bulanıklığı ve böbrek yetmezliğine bağlı çeşitli semptomlar görebiliyoruz” dedi.'Su tüketimi en önemli faktör'Genç hastalarda sıcak çarpmalarında daha çok baş ağrısı, halsizlik gibi çok belirgin olmayan semptomlar gördüklerini ifade eden Kanter, yaş ilerledikçe ve ek hastalıklar da arttıkça özellikle yaşlı popülasyonda bilinç bulanıklığı, bayılmalar ve komaların da görülebileceğini vurguladı. Sözlerini sürdüren Kanter, "Vücuttaki sıvı azlığına bağlı sodyumdaki yükselme, hastanın bilincinde bulanıklığa yol açabiliyor. Bu hastaların yoğun bakıma yatışı ihtiyaçları oldukça artabiliyor. Bireylerin bol su içmeye, serin alanlarda kalmaya, direkt sıcağa maruz kalmaktan uzak durmaya, sıcağa çıkarken kendini korumaya dikkat etmesi gerekiyor. Su tüketimi en önemli faktör” diye konuştu.'Vücut susuz kaldıkça enfeksiyonlara yatkınlık da artıyor'Yazın çok sık kullanıldığı için ortak kullanım alanlarındaki havuzların temizliğinden çok emin olunmuyorsa oralardan uzak durulması gerektiğini aktaran Kanter, buralardan enfeksiyon kapıp acile başvuran hastaların olduğunu ifade etti. Kanter, şu sözlere yer verdi:Gıda uyarısı: Salgın hastalıklara yol açabilirDikkat edilmediği takdirde vakalarda artışın yaşanacağına vurgu yapan Kanter, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/prof-dr-ceyhan-h5n2-virusunun-insanlarda-bir-salgin-olusturma-tehlikesi-yok-1084601544.html

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