https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/zina-yapan-ese-mal-yok-pay-oraninin-azaltilmasi-karari-1085396923.html

Zina yapan eşe mal yok: Pay oranının azaltılması kararı

Zina yapan eşe mal yok: Pay oranının azaltılması kararı

Sputnik Türkiye

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi aldatan kadın ya da erkeğin, evlilik mallarından yarı yarıyadan daha az oranda pay almasına karar verdi. Ayrıca eşine tazminat... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T10:03+0300

2024-07-01T10:03+0300

2024-07-01T10:03+0300

türkiye

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Boşanma sürecindeki aldatan eşler için kritik önem taşıyan bu örnek karar, Giresun’dan Yargıtay’a kadar uzanan dosyada verildi. Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre kusurlu bulunan ve kocasına maddi-manevi tazminat ödemeye mahkûm edilen kadın, 2021’de, Giresun Aile Mahkemesi’nde evlilik süresince elde edilen iki daire ve arabadan pay almak için dava açtı. Kadın, eski kocasını mal kaçırmakla suçladı. Mal rejiminin tasfiyesi ile tasfiye sonucunda ortaya çıkacak fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000.00 TL katılma alacağının faizi ile tahsilini talep etti. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu’na (TMK) dayanarak, boşanmanın zinaya dayandığı, kadının katkısı ve mal kaçırmanın ispatlanamadığı gerekçesiyle davayı reddetti.Mal kaçırdığını ispatlayamadıMahkeme, kadının katılma alacağı davasını bakın hangi gerekçelerle reddetti: Koca: İhanet ettiBunun üzerine davacı kadın, hukuk savaşını istinafa taşıdı. İstinafa sunulan dilekçede, “Davalı kocanın aracı önce başkasına satıp, geri aldıktan sonra da kardeşine sattığı, satın alanların taşınmazları alacak ekonomik güçlerinin olmadığı, devirlerin mal kaçırmayı amaçladığı, davalının ve ailesinin halen bu taşınmazda oturduğu, tarafların boşanması nedeniyle müvekkili aleyhine maddi ve manevi tazminata hükmedildiği, aynı gerekçeyle katılma alacağının da tamamen reddedilmesinin hak kaybına neden olduğu” iddia edildi. İstinafta kocanın avukatı, “Davanın zamanaşımı ve hak düşürücü süre dolduktan sonra açıldığını, tarafların davacının zinası nedeniyle boşandıklarını, zina nedeniyle katılma alacağının tamamen kaldırılması veya azaltılması gerektiğini, malların mal kaçırma amacıyla devredilmediğini, müvekkilinin borcu olduğunu, işlerinin de kötü gitmesi nedeniyle malları satmak zorunda kaldığı” savunması yaptı.Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi (İstinaf) 2022’de aile mahkemesi gibi zinadan boşanma kararı verildiği için kadına evlilik mallarından pay vermedi. İstinafın gerekçeleri özetle şöyle:Yargıtay'dan temyizde retDavacı kadın, son olarak Yargıtay’ın yolunu tuttu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de 7 Şubat’ta kadının temyiz talebini esastan reddetti. Oybirliğiyle alınan kararda zina sebebiyle boşanma halinde hâkimin, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranını hakkaniyete uygun olarak kaldırabileceği yönünde takdir hakkı olduğu vurgulandı.Tekirdağ Barosu avukatı Ergün Vardar:Tazminat da ödeyecekYargıtay’ın örnek kararı son derece yerindedir. Boşanma sırasında eşin aldattığı mahkemede ispat edilebilirse, hâkim, aldatılan eşe maddi-manevi tazminat ödenmesine de hükmedebilecek.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240301/yargitaydan-emsal-karar-kayinvalidenin-gelinine-hakaret-etmesine-sessiz-kalan-koca-kusurlu-1081248192.html

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