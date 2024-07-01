https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/turk-is-haziran-ayi-aclik-ve-yoksulluk-sinirini-acikladi-1085412458.html
TÜRK-İŞ haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
TÜRK-İŞ haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. TÜRK-İŞ haziran ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T17:06+0300
2024-07-01T17:06+0300
2024-07-01T17:06+0300
ekonomi
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türk-iş
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Haziran ayına ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" raporunu yayımladı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 18 bin 978 TL’ye çıktı.Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,eğitim, sağlık vebenzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise(yoksulluk sınırı) 61 bin 820 TL’ye yükseldi.Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24.614,20 TL oldu.Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,05 gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 82,96'yı buldu.Ortalama meyve kilogram fiyatı 57 liraAraştırmada yer alan bilgilere göre, haziranda süt, yoğurt, peynir ürünlerinin fiyatında önemli bir değişiklik görülmedi.Dana ve kuzu eti fiyatları, Kurban Bayramı'nın da etkisiyle bir miktar azaldı. Tavuk eti fiyatında değişim olmadı.Nohut ve kırmızı mercimek fiyatı 3 lira, kuru fasulye ve yeşil mercimek kilogram fiyatı 5 lira arttı.Haziran ayında, ortalama sebze kilogram fiyatı 34 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 57 lira olarak hesaplandı.Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve tereyağı fiyatlarında kısmi artış görülürken, margarin, siyah ve yeşil zeytin fiyatları sabit kaldı.Çayın fiyatında bir miktar artış, şeker fiyatlarında ise kısmi düşüş tespit edildi.
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fiyat, ekonomi, enflasyon, geçim, türk-iş
fiyat, ekonomi, enflasyon, geçim, türk-iş
TÜRK-İŞ haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. TÜRK-İŞ haziran ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 18 bin 978 lira, yoksulluk sınırını 61 bin 820 lira olarak hesaplandı. Böylelikle haziran ayında da açlık sınırı 17 bin 2 TL'lik asgari ücreti aşmış oldu.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Haziran ayına ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" raporunu yayımladı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 18 bin 978 TL’ye çıktı.
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,eğitim, sağlık ve
benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise
(yoksulluk sınırı) 61 bin 820 TL’ye yükseldi.
Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24.614,20 TL oldu.
Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,05 gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 82,96'yı buldu.
Ortalama meyve kilogram fiyatı 57 lira
Araştırmada yer alan bilgilere göre, haziranda süt, yoğurt, peynir ürünlerinin fiyatında önemli bir değişiklik görülmedi.
Dana ve kuzu eti fiyatları, Kurban Bayramı'nın da etkisiyle bir miktar azaldı. Tavuk eti fiyatında değişim olmadı.
Nohut ve kırmızı mercimek fiyatı 3 lira, kuru fasulye ve yeşil mercimek kilogram fiyatı 5 lira arttı.
Haziran ayında, ortalama sebze kilogram fiyatı 34 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 57 lira olarak hesaplandı.
Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve tereyağı fiyatlarında kısmi artış görülürken, margarin, siyah ve yeşil zeytin fiyatları sabit kaldı.
Çayın fiyatında bir miktar artış, şeker fiyatlarında ise kısmi düşüş tespit edildi.