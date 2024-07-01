https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/turk-is-haziran-ayi-aclik-ve-yoksulluk-sinirini-acikladi-1085412458.html

TÜRK-İŞ haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. TÜRK-İŞ haziran ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T17:06+0300

2024-07-01T17:06+0300

2024-07-01T17:06+0300

ekonomi

fiyat

ekonomi

enflasyon

geçim

türk-iş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074987286_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_c84b7f7f6bd57ed7563516fbd3a208e6.png

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Haziran ayına ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" raporunu yayımladı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 18 bin 978 TL’ye çıktı.Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,eğitim, sağlık vebenzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise(yoksulluk sınırı) 61 bin 820 TL’ye yükseldi.Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24.614,20 TL oldu.Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,05 gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 82,96'yı buldu.Ortalama meyve kilogram fiyatı 57 liraAraştırmada yer alan bilgilere göre, haziranda süt, yoğurt, peynir ürünlerinin fiyatında önemli bir değişiklik görülmedi.Dana ve kuzu eti fiyatları, Kurban Bayramı'nın da etkisiyle bir miktar azaldı. Tavuk eti fiyatında değişim olmadı.Nohut ve kırmızı mercimek fiyatı 3 lira, kuru fasulye ve yeşil mercimek kilogram fiyatı 5 lira arttı.Haziran ayında, ortalama sebze kilogram fiyatı 34 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 57 lira olarak hesaplandı.Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve tereyağı fiyatlarında kısmi artış görülürken, margarin, siyah ve yeşil zeytin fiyatları sabit kaldı.Çayın fiyatında bir miktar artış, şeker fiyatlarında ise kısmi düşüş tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bakan-simsek-turkiyede-asgari-ucret-dusuk-degil-1085397436.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fiyat, ekonomi, enflasyon, geçim, türk-iş