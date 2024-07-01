Aytun Çıray: Türkiye’de normalleşmenin iki türlü faktörü var

“Buna kabine demek ne kadar doğru bilmiyorum çünkü 16 Nisan Anayasasında değişiklikler yapılırken kabine veya hükümet kavramları Anayasa’dan kaldırıldı ancak bu kurulun tarifi yok Anayasa’da. Bu bile başlı başına bir skandal. Bu konuda da muhalefeti eleştiriyorum. Anayasa eleştirisi konusunda olağanüstü zayıflar ve bazen de sessiz kalarak büyük bir destek olmuş oluyorlar. Bakanların içerisinde büyük ihtimalle birkaç tanesi değişecektir. Çok yıpranmış bir iktidar var. Bu yıpranmadan en çok payı alan kişi de Tayyip Bey. Liderler yıprandıkları zaman kendilerini değiştiremeyecekleri için etraflarını değiştirirler. Tayyip Bey de topluma bir değişim hissiyatı vermek için hem bakanlar kurulunda hem de parti yönetiminde değişiklikler yapmak zorunda kalacak. Buna mecbur çünkü bu ekonomik tedbirlerin kışın daha ağır etkileri olacak. Vatandaş daha ağır bir ekonomik zorluk yaşayacak.”