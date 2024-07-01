'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'

“Avrupa’nın tamamen sağa kaydığını görmüştük. İsveç ve Danimarka dışında bütün Kıta Avrupa’sında solun egemen olduğu ülke kalmadı. Bir umut Fransa’ydı. Fransa da dün itibarıyla bu umudu kaybettirdi. Fransa’nın sağa kayması, diğer ülkelerin sağa kaymasından çok farklı bence. Çünkü Fransa ulusal birliğini ve bütünlüğünü tüm Avrupa ülkeleri arasında ilk sağlayan uluslardan biridir. Fransız İhtilali ve sonrasında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle… Bakın mesela Almanlar ulusal birliklerini 1800’lü yılların sonunda, İtalyanlar 1800’lü yılların sonunda, İngilizler 1800’lü yılların ortalarında gerçekleştirmiştir. Fransa 1700’lü yılların sonunda ulusal birliğini gerçekleştirmiş bir ülkedir. Dolayısıyla Fransa’nın demokrasi deneyimi diğerlerine göre daha fazladır. Ve demokrasi deneyimi en köklü olan ülkenin sağa doğru kayması Avrupa’nın savrulduğunu gösteriyor.”