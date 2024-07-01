'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
09:19
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
09:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
11:10
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
11:18
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
12:10
8 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
12:24
1 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
18:08
10 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:40
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:16
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
19:31
8 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:50
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
20:42
5 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
21:16
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
21:30
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
21:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
21:53
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
22:03
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
22:21
3 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
22:36
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
22:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de memur sayısı tartışması
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/1085394668.html
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
Sputnik Türkiye
Seyir Hali programında Fransa'daki seçimin ilk turunu değerlendiren Ali Çağatay, "Marine Le Pen, bu seçimden zaferle çıktı. Fransa’nın artık sağa doğru iyice... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T07:06+0300
2024-07-01T09:36+0300
seyir hali
radyo
radyo
avrupa parlamentosu (ap)
fransa
marine le pen
emmanuel macron
aşırı sağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085395950_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_1aadc82dc1243bb9f082e82d0c9296e3.jpg
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
Sputnik Türkiye
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
Fransa'da erken genel seçimin ilk turu pazar günü yapıldı. Sandık çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 34'ünü alarak ilk sırada yer aldı. Seçimin ikinci turu 7 Temmuz Pazar günü yapılacak ve Ulusal Meclis'teki sandalye dağılımı belli olacak.Seçimleri Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendiren Ali Çağatay, “Marine Le Pen, bu seçimden zaferle çıktı. Fransa’nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:Son yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerini hatırlatan Çağatay, şunları söyledi:
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085395950_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_b3b55fe95c2ae647228d5fd796175d78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, macron, le pen, aşırı sağ, avrupa, avrupa parlamentosu
fransa, macron, le pen, aşırı sağ, avrupa, avrupa parlamentosu

'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'

07:06 01.07.2024 (güncellendi: 09:36 01.07.2024)
SEYİR HALİ
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Seyir Hali programında Fransa'daki seçimin ilk turunu değerlendiren Ali Çağatay, "Marine Le Pen, bu seçimden zaferle çıktı. Fransa’nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz” dedi.
Fransa'da erken genel seçimin ilk turu pazar günü yapıldı. Sandık çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 34'ünü alarak ilk sırada yer aldı. Seçimin ikinci turu 7 Temmuz Pazar günü yapılacak ve Ulusal Meclis'teki sandalye dağılımı belli olacak.
Seçimleri Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendiren Ali Çağatay, “Marine Le Pen, bu seçimden zaferle çıktı. Fransa’nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un erken seçim kararı sonrası ilk tur sandık başı anket sonuçlarına göre Marine Le Pen’in liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi yüzde 34 oy oranıyla ilk turdan zaferle çıktı. Sol İttifak yüzde 29 aldı. Macron’un merkez sağ ittifakı ise yüzde 20’yle üçüncü sırada yer alabildi. Bu durumda Macron’un istifa etmesi ve seçime gitmesi gerekiyor. Seçime gitse de Macron’un artık düzeltmesi mümkün olmayabilir.”
Son yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerini hatırlatan Çağatay, şunları söyledi:
“Avrupa’nın tamamen sağa kaydığını görmüştük. İsveç ve Danimarka dışında bütün Kıta Avrupa’sında solun egemen olduğu ülke kalmadı. Bir umut Fransa’ydı. Fransa da dün itibarıyla bu umudu kaybettirdi. Fransa’nın sağa kayması, diğer ülkelerin sağa kaymasından çok farklı bence. Çünkü Fransa ulusal birliğini ve bütünlüğünü tüm Avrupa ülkeleri arasında ilk sağlayan uluslardan biridir. Fransız İhtilali ve sonrasında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle… Bakın mesela Almanlar ulusal birliklerini 1800’lü yılların sonunda, İtalyanlar 1800’lü yılların sonunda, İngilizler 1800’lü yılların ortalarında gerçekleştirmiştir. Fransa 1700’lü yılların sonunda ulusal birliğini gerçekleştirmiş bir ülkedir. Dolayısıyla Fransa’nın demokrasi deneyimi diğerlerine göre daha fazladır. Ve demokrasi deneyimi en köklü olan ülkenin sağa doğru kayması Avrupa’nın savrulduğunu gösteriyor.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала