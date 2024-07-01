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'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
Sputnik Türkiye
Seyir Hali programında Fransa'daki seçimin ilk turunu değerlendiren Ali Çağatay, "Marine Le Pen, bu seçimden zaferle çıktı. Fransa’nın artık sağa doğru iyice... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T07:06+0300
2024-07-01T07:06+0300
2024-07-01T09:36+0300
seyir hali
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avrupa parlamentosu (ap)
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marine le pen
emmanuel macron
aşırı sağ
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'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
Sputnik Türkiye
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
Fransa'da erken genel seçimin ilk turu pazar günü yapıldı. Sandık çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 34'ünü alarak ilk sırada yer aldı. Seçimin ikinci turu 7 Temmuz Pazar günü yapılacak ve Ulusal Meclis'teki sandalye dağılımı belli olacak.Seçimleri Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendiren Ali Çağatay, “Marine Le Pen, bu seçimden zaferle çıktı. Fransa’nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:Son yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerini hatırlatan Çağatay, şunları söyledi:
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Ali Çağatay
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
fransa, macron, le pen, aşırı sağ, avrupa, avrupa parlamentosu
fransa, macron, le pen, aşırı sağ, avrupa, avrupa parlamentosu
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
07:06 01.07.2024 (güncellendi: 09:36 01.07.2024)
Seyir Hali programında Fransa'daki seçimin ilk turunu değerlendiren Ali Çağatay, "Marine Le Pen, bu seçimden zaferle çıktı. Fransa’nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz” dedi.
Fransa'da erken genel seçimin ilk turu pazar günü yapıldı. Sandık çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 34'ünü alarak ilk sırada yer aldı. Seçimin ikinci turu 7 Temmuz Pazar günü yapılacak ve Ulusal Meclis'teki sandalye dağılımı belli olacak.
Seçimleri Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendiren Ali Çağatay, “Marine Le Pen, bu seçimden zaferle çıktı. Fransa’nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un erken seçim kararı sonrası ilk tur sandık başı anket sonuçlarına göre Marine Le Pen’in liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi yüzde 34 oy oranıyla ilk turdan zaferle çıktı. Sol İttifak yüzde 29 aldı. Macron’un merkez sağ ittifakı ise yüzde 20’yle üçüncü sırada yer alabildi. Bu durumda Macron’un istifa etmesi ve seçime gitmesi gerekiyor. Seçime gitse de Macron’un artık düzeltmesi mümkün olmayabilir.”
Son yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerini hatırlatan Çağatay, şunları söyledi:
“Avrupa’nın tamamen sağa kaydığını görmüştük. İsveç ve Danimarka dışında bütün Kıta Avrupa’sında solun egemen olduğu ülke kalmadı. Bir umut Fransa’ydı. Fransa da dün itibarıyla bu umudu kaybettirdi. Fransa’nın sağa kayması, diğer ülkelerin sağa kaymasından çok farklı bence. Çünkü Fransa ulusal birliğini ve bütünlüğünü tüm Avrupa ülkeleri arasında ilk sağlayan uluslardan biridir. Fransız İhtilali ve sonrasında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle… Bakın mesela Almanlar ulusal birliklerini 1800’lü yılların sonunda, İtalyanlar 1800’lü yılların sonunda, İngilizler 1800’lü yılların ortalarında gerçekleştirmiştir. Fransa 1700’lü yılların sonunda ulusal birliğini gerçekleştirmiş bir ülkedir. Dolayısıyla Fransa’nın demokrasi deneyimi diğerlerine göre daha fazladır. Ve demokrasi deneyimi en köklü olan ülkenin sağa doğru kayması Avrupa’nın savrulduğunu gösteriyor.”