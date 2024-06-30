https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/tbmm-heyeti-cinin-teknoloji-ussunde-1085369252.html

TBMM heyeti Çin'in teknoloji üssünde

TBMM heyeti Çin'in teknoloji üssünde

Sputnik Türkiye

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, dünyanın öne çıkan teknoloji şirketlerinden Huawei'nin Çin'deki AR-GE ve... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T10:58+0300

2024-06-30T10:58+0300

2024-06-30T10:58+0300

dünya

türkiye

çin halk cumhuriyeti

türkiye-çin ilişkileri

teknoloji

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Shenzhen ve Dongguan kentlerindeki resmi temaslarda, Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Başkanvekili Şahin Tin, Komisyon Sözcüsü Cevahir Uzkurt, Üyeler Adem Çalkın, Arslan Tatar, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Müzeyyen Şevkin, Ednan Arslan, Şeref Arpacı, Ömer Öcalan ve Rıdvan Uz yer aldı.Çin temaslarına ilişkin gazetecilere bilgi veren Mustafa Varank, Çin'in davetlisi olarak gerçekleştirilen ziyareti komisyon üyesi tüm partilerden milletvekillerini davet ederek gerçekleştirdiklerini belirtti.Varank, görüşmelerde Çin ile önümüzdeki dönemde yapılabilecek işbirliği fırsatlarının ele alındığını belirterek, "Dünyada devam etmekte olan üretim teknolojilerindeki ve sanayi alanındaki yarışta ülkelerin konumlarını, pozisyonlarını ve kapasitelerini görmek için bu organizasyonu gerçekleştirdik" dedi.Çinli şirketler Türkiye'ye gelecekShenzhen'in teknoloji ve üretim anlamında dünyadaki örnek şehirlerden biri olduğunu kaydeden Varank, "Bu bölgeye Çin'in Silikon Vadisi deniyor. Burası hem sanayi üretimi hem de teknoloji geliştirme anlamında dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi. Burada farklı şirketleri ve farklı alanlarda çalışan firmaları ziyaret ettik. Aynı zamanda Shenzhen bölgesinin yönetimiyle de temaslarımızı sürdürdük. Onlar da Türkiye ile işbirliğini geliştirmek için gerekli adımları atmak üzere ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandıZiyaret Türkiye'ye ve Çin'e önemli katkılar sağlayacakTürkiye'nin sadece bölgesinde değil artık dünyada da üretim ve teknoloji ile ön plana çıktığını dile getiren Varank, şöyle devam etti:Teknoloji geliştirme ve teknoloji transferiMustafa Varank, Çin temasları sırasında dünyanın en önemli teknoloji firmalarından birisi olan Huawei'yi de ziyaret ettiklerini belirtti.Varank, Huawei'nin Çin'deki AR-GE ve üretim tesislerini ziyaretlerinde ise otonom sürüş, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri hakkında bilgiler aldıklarına işaret ederek, "Heyetimiz resmi temaslarında Türkiye ile Çin arasında doğrudan yatırım fırsatlarını ele alırken, teknoloji geliştirme ve teknoloji transferi konusunda da görüş alışverişinde bulundu" dedi.Otonom sürüş deneyimiVarank, Huawei'nin üst düzey yöneticileriyle yaptıkları toplantılar ile AR-GE ve üretim tesislerindeki gözlemlerine ilişkin şu bilgileri verdi:⁠Teknoloji transferi ve üretim süreçlerinde işbirliğiTBMM heyetinin Çin ziyaretinin sonunda, teknoloji ve inovasyon alanında işbirliği imkanları değerlendirilerek, Türkiye ve Çin arasında teknoloji transferi ve bilgi paylaşımının artırılması yönünde olumlu adımlar atılması konusunda mutabık kalındı.Ziyaret sonunda yapılan açıklamalarda, bu tür ziyaretlerin, iki ülke arasındaki teknolojik işbirliğini güçlendireceği ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

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türkiye, çin halk cumhuriyeti, türkiye-çin ilişkileri, teknoloji, silikon vadisi, mustafa varank, tbmm, huawei