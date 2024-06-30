https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/sgk-88-bin-455-kisinin-sigortasini-iptal-etti-1085379193.html

SGK 88 bin 455 kişinin sigortasını iptal etti

SGK 88 bin 455 kişinin sigortasını iptal etti

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2023'teki denetimlerinde 1533 iş yerinin sahte olduğu belirledi. Buna göre çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T15:22+0300

2024-06-30T15:22+0300

2024-06-30T15:22+0300

türkiye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sigorta

iptal

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Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerini sürdüren Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 'Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu' üzerinden bu alandaki çalışmalarına hız verdi.Geçen yıl, kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu iller başta olmak üzere Türkiye genelindeki toplam 101 bin 794 denetimde, 1533 iş yerinin sahte olduğu belirlenirken, 88 bin 455 kişinin çalışmadığı halde sigorta priminin ödendiği ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterildiği tespit edildi.Bu yolla sigortalı gösterilenlerin sigortalılığını iptal eden SGK, sahte olduğu tespit edilen hizmetleri silerken, bağlanan aylıkları iptal etti, yapılan maaş ve diğer ödemeler ise faiziyle geri aldı.Sahteciliğin tespiti halinde iş yerlerine de yaptırımlar uygulayan kurum, baştan beri sahte olduğu tespit edilen iş yerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve iş yeri sicil numarasını iptal ederken, yersiz yararlanılan teşvik ve destekleri ise gecikme cezası ve gecikme zammıyla tahsil etti.'Sahte sigortalılık, tanıdıklara ait iş yerlerinde yapılıyor'Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahte iş yeri ve sahte sigortalılığın sosyal güvenlik sisteminin kronik sorunlarından biri olduğunu belirtti.SGK'nin 2 bin 750 sosyal güvenlik denetmeniyle Türkiye genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Şahin, şunları söyledi:Şahin, yapılan işin riskine ve niteliğine göre diğer kamu denetim elemanlarından daha düşük özlük haklarına sahip olduklarını ve özlük haklarının merkezi denetim elemanlarıyla eşitlenmesini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/sirnakta-7-bolge-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-girisler-yasaklandi-1085378074.html

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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sigorta, iptal