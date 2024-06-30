https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-yeni-atanan-belaruslu-mevkidasi-rijenkova-tebrik-1085386424.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan yeni atanan Belaruslu mevkidaşı Rıjenkov’a tebrik
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan yeni atanan Belaruslu mevkidaşı Rıjenkov’a tebrik
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Belarus’un göreve gelen yeni Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile Moskova ve Minsk arasındaki ilişkileri görüştüğünü... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T19:55+0300
2024-06-30T19:55+0300
2024-06-30T19:55+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus’un yeni Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile Moskova ve Minsk arasındaki ilişkileri görüştü ve atanması dolayısıyla kendisini tebrik etti.Açıklamada, “30 Haziran Pazar günü Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus tarafının girişimiyle Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile telefon görüşmesi yaptı” ifadelerine yer verildi.Bakanların Rusya ile Belarus arasındaki ilişkileri ele aldıklarına, güncel uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarına dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti:Daha önce Belarus Dışişleri Bakanlığı, yeni Bakan Maksim Rıjenkov’un Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Belarus-Rusya temasları ile ilgili programı ve ikili işbirliğini ele aldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231028/sergey-lavrov-bati-nasil-bir-canavar-yarattiklari-konusunda-endiseli-1076812918.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, belarus, belarus dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, tebrik
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan yeni atanan Belaruslu mevkidaşı Rıjenkov’a tebrik
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Belarus’un göreve gelen yeni Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile Moskova ve Minsk arasındaki ilişkileri görüştüğünü ve atanması dolayısıyla kendisini tebrik ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus’un yeni Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile Moskova ve Minsk arasındaki ilişkileri görüştü ve atanması dolayısıyla kendisini tebrik etti.
Açıklamada, “30 Haziran Pazar günü Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus tarafının girişimiyle Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile telefon görüşmesi yaptı” ifadelerine yer verildi.
Bakanların Rusya ile Belarus arasındaki ilişkileri ele aldıklarına, güncel uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarına dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti:
Sergey Lavrov, fırsattan yararlanarak Belaruslu meslektaşını kardeş ülkenin Dışişleri Bakanı görevine atanmasından dolayı tebrik etti.
Daha önce Belarus Dışişleri Bakanlığı, yeni Bakan Maksim Rıjenkov’un Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Belarus-Rusya temasları ile ilgili programı ve ikili işbirliğini ele aldığını bildirmişti.