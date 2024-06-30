https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-yeni-atanan-belaruslu-mevkidasi-rijenkova-tebrik-1085386424.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan yeni atanan Belaruslu mevkidaşı Rıjenkov’a tebrik

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan yeni atanan Belaruslu mevkidaşı Rıjenkov’a tebrik

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Belarus’un göreve gelen yeni Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile Moskova ve Minsk arasındaki ilişkileri görüştüğünü... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T19:55+0300

2024-06-30T19:55+0300

2024-06-30T19:55+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus’un yeni Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile Moskova ve Minsk arasındaki ilişkileri görüştü ve atanması dolayısıyla kendisini tebrik etti.Açıklamada, “30 Haziran Pazar günü Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus tarafının girişimiyle Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile telefon görüşmesi yaptı” ifadelerine yer verildi.Bakanların Rusya ile Belarus arasındaki ilişkileri ele aldıklarına, güncel uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarına dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti:Daha önce Belarus Dışişleri Bakanlığı, yeni Bakan Maksim Rıjenkov’un Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Belarus-Rusya temasları ile ilgili programı ve ikili işbirliğini ele aldığını bildirmişti.

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