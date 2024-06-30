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İngiltere sürprize izin vermedi: Slovakya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi
İngiltere sürprize izin vermedi: Slovakya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında Slovakya'yı 2-1 yenerek, çeyrek finale... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
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25. dakikada Slovakya öne geçti. Etkili paslarla rakip alana geçen Slovakya'da son olarak ceza sahası dışında Strelec topla buluştu. Bu oyuncunun pasında sağdan içeri giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Schranz'ın şutunda top ağlara gitti: 0-1.90+5. dakikada İngiltere'nin golü geldi. Walker'ın uzun taç atışında Guehi'nin ceza sahası içinde arkaya aşırdığı topun gelişine Bellingham'ın röveşatasında top ağlarla buluştu: 1-1.Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere bitti.91. dakikada İngiltere öne geçti. Hücum yönünün sağından kullanılan serbest vuruşta kalecinin uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Eze'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda yerden seken topu dışarı giderken Toney kafasıyla içeri çevirdi. Altıpasın üzerinde müsait durumda bulunan Kane, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.İngiltere, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi ve İsviçre'nin rakibi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/almanya-euro-2024te-ceyrek-finale-yukselen-ikinci-takim-oldu-danimarka-turnuvaya-veda-etti--1085366158.html
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ingiltere slovakya maçı,halil umut meler,ingiltere slovakya
ingiltere slovakya maçı,halil umut meler,ingiltere slovakya

İngiltere sürprize izin vermedi: Slovakya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi

21:59 30.06.2024
© AA / Emin SansarAlmanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde İngiltere ile Slovakya, Gelsenkirchen kentindeki Veltins-Arena’da karşı karşıya geldi. Galibiyetin ardından İngiltere oyuncusu Jude Bellingham (10) sevinç yaşadı.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde İngiltere ile Slovakya, Gelsenkirchen kentindeki Veltins-Arena’da karşı karşıya geldi. Galibiyetin ardından İngiltere oyuncusu Jude Bellingham (10) sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
© AA / Emin Sansar
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında Slovakya'yı 2-1 yenerek, çeyrek finale çıktı.
25. dakikada Slovakya öne geçti. Etkili paslarla rakip alana geçen Slovakya'da son olarak ceza sahası dışında Strelec topla buluştu. Bu oyuncunun pasında sağdan içeri giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Schranz'ın şutunda top ağlara gitti: 0-1.
90+5. dakikada İngiltere'nin golü geldi. Walker'ın uzun taç atışında Guehi'nin ceza sahası içinde arkaya aşırdığı topun gelişine Bellingham'ın röveşatasında top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere bitti.
91. dakikada İngiltere öne geçti. Hücum yönünün sağından kullanılan serbest vuruşta kalecinin uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Eze'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda yerden seken topu dışarı giderken Toney kafasıyla içeri çevirdi. Altıpasın üzerinde müsait durumda bulunan Kane, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
İngiltere, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi ve İsviçre'nin rakibi oldu.
Almanya - Danimarka - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
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Almanya, EURO 2024'te çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu: Danimarka turnuvaya veda etti
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