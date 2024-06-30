https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/ingiltere-surprize-izin-vermedi-slovakyayi-2-1-yendi-ve-ceyrek-finale-yukseldi-1085389071.html

İngiltere sürprize izin vermedi: Slovakya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi

İngiltere sürprize izin vermedi: Slovakya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi

Sputnik Türkiye

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında Slovakya'yı 2-1 yenerek, çeyrek finale... 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T21:59+0300

2024-06-30T21:59+0300

2024-06-30T21:59+0300

spor

jude bellingham

ingiltere

slovakya

euro 2024

euro 2024

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halil umut meler

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25. dakikada Slovakya öne geçti. Etkili paslarla rakip alana geçen Slovakya'da son olarak ceza sahası dışında Strelec topla buluştu. Bu oyuncunun pasında sağdan içeri giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Schranz'ın şutunda top ağlara gitti: 0-1.90+5. dakikada İngiltere'nin golü geldi. Walker'ın uzun taç atışında Guehi'nin ceza sahası içinde arkaya aşırdığı topun gelişine Bellingham'ın röveşatasında top ağlarla buluştu: 1-1.Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere bitti.91. dakikada İngiltere öne geçti. Hücum yönünün sağından kullanılan serbest vuruşta kalecinin uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Eze'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda yerden seken topu dışarı giderken Toney kafasıyla içeri çevirdi. Altıpasın üzerinde müsait durumda bulunan Kane, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.İngiltere, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi ve İsviçre'nin rakibi oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/almanya-euro-2024te-ceyrek-finale-yukselen-ikinci-takim-oldu-danimarka-turnuvaya-veda-etti--1085366158.html

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