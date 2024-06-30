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Çin lideri Şi, Kazakistan ve Tacikistan'ı ziyaret edecek
Çin lideri Şi, Kazakistan ve Tacikistan'ı ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Kazakistan’daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesine katılacak olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T13:28+0300
2024-06-30T13:28+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Devlet Başkanı Şi’nin 2-6 Temmuz tarihleri arasında Kazakistan ve Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyururken, “2-4 Temmuz tarihleri arasında Astana'da düzenlenecek olan ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi'nin 24. toplantısına katılacak ve ardından Tacikistan’a geçecek” dedi.Şi Cinping’in, Astana ziyaretinde Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşeceğini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sonrasında Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman’ın daveti üzerine Duşanbe’ye gideceğini sözlerine ekledi.Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin lideri, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birlikte Çin'in 230 milyon dolarlık hibesiyle inşa edilen Tacikistan hükümet ve parlamentosunun yeni binalarının açılış törenine katılacak.ŞİÖ Zirvesi, 3-4 Temmuz tarihlerinde Astana'da düzenlenecek.Zirveye Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.Kazakistan ile Çin arasında 629 milyon dolarlık işbirliği anlaşmaları imzalanmıştıYakın zamanda Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de düzenlenen Kazakistan-Çin 3. Bölgelerarası Forumu'na katılan Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Jumangarin, Kazakistan ile Çin arasında 629 milyon dolarlık 17 işbirliği anlaşmasının imzalandığı bildirmişti.Kazakistan'ın 17 ve Çin'in 27 bölgesinden şirketin temsil edildiği forumda, iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi, ulaştırma, yatırım, kültür ve beşeri alanlarda işbirliğinin güncel konuları ele alındı.Forum kapsamında Kazakistan ile Çin arasında toplam değeri 629.1 milyon dolar olan 17 işbirliği anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşmalar arasında, 10 trafo merkezi ve enerji hattının inşası ile modernizasyonu, elektrikli ekipman üretimi tesisinin inşası, ayçiçeği yağı ile deve sütü tedariki de yer alıyor.Jumangarin, burada yaptığı açıklamada, Çin'in Kazakistan'ın en büyük 4. yatırımcısı olduğunu belirterek, "Kazakistan ile Çin arasında yoğun bir bölgelerarası etkileşim için tüm koşullar oluşturulmuştur" dedi.Jumangarin, burada, Çin ile ikili ilişkilerde yeni dönemin başladığına işaret ederek, ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin devlet başkanı şi cinping, kazakistan, şanghay işbirliği örgütü (şiö), tacikistan, rusya, türkiye, kasım cömert tokayev, imamali rahman, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, şi cinping

Çin lideri Şi, Kazakistan ve Tacikistan'ı ziyaret edecek

13:28 30.06.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевŞi Cinping
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kazakistan’daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesine katılacak olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bir araya gelmesinin beklendiği zirve sonrası Tacikistan’a geçecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Devlet Başkanı Şi’nin 2-6 Temmuz tarihleri arasında Kazakistan ve Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyururken, “2-4 Temmuz tarihleri arasında Astana'da düzenlenecek olan ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi'nin 24. toplantısına katılacak ve ardından Tacikistan’a geçecek” dedi.
Şi Cinping’in, Astana ziyaretinde Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşeceğini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sonrasında Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman’ın daveti üzerine Duşanbe’ye gideceğini sözlerine ekledi.
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin lideri, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birlikte Çin'in 230 milyon dolarlık hibesiyle inşa edilen Tacikistan hükümet ve parlamentosunun yeni binalarının açılış törenine katılacak.
ŞİÖ Zirvesi, 3-4 Temmuz tarihlerinde Astana'da düzenlenecek.
Zirveye Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.
Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.

Kazakistan ile Çin arasında 629 milyon dolarlık işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı

Yakın zamanda Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de düzenlenen Kazakistan-Çin 3. Bölgelerarası Forumu'na katılan Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Jumangarin, Kazakistan ile Çin arasında 629 milyon dolarlık 17 işbirliği anlaşmasının imzalandığı bildirmişti.
Kazakistan'ın 17 ve Çin'in 27 bölgesinden şirketin temsil edildiği forumda, iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi, ulaştırma, yatırım, kültür ve beşeri alanlarda işbirliğinin güncel konuları ele alındı.
Forum kapsamında Kazakistan ile Çin arasında toplam değeri 629.1 milyon dolar olan 17 işbirliği anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşmalar arasında, 10 trafo merkezi ve enerji hattının inşası ile modernizasyonu, elektrikli ekipman üretimi tesisinin inşası, ayçiçeği yağı ile deve sütü tedariki de yer alıyor.
Jumangarin, burada yaptığı açıklamada, Çin'in Kazakistan'ın en büyük 4. yatırımcısı olduğunu belirterek, "Kazakistan ile Çin arasında yoğun bir bölgelerarası etkileşim için tüm koşullar oluşturulmuştur" dedi.
Jumangarin, burada, Çin ile ikili ilişkilerde yeni dönemin başladığına işaret ederek, ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
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