https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/abdnin-avrupadaki-usleri-teror-saldirisi-tehdidi-nedeniyle-teyakkuza-gecirildi-1085387602.html
ABD’nin Avrupa’daki üsleri 'terör saldırısı' tehdidi nedeniyle teyakkuza geçirildi
ABD’nin Avrupa’daki üsleri 'terör saldırısı' tehdidi nedeniyle teyakkuza geçirildi
Sputnik Türkiye
CNN’in bildirdiği üzere, ABD’nin Avrupa’daki askeri üsleri, muhtemelen ‘en az 10 yılın en yüksek seviyesinde’ terör saldırısı tehdidi nedeniyle teyakkuza... 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T21:04+0300
2024-06-30T21:04+0300
2024-06-30T21:37+0300
dünya
abd
avrupa
askeri üs
terör saldırısı
tehdit
teyakkuz
abd avrupa komutanlığı
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CNN’in adlarını açıklamadığı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD’nin Avrupa’daki bazı askeri üsleri, askeri personeli veya tesisleri hedef alabilecek terör saldırısı tehdidi nedeniyle bu hafta sonu teyakkuza geçirildi.Habere göre bu adım, ABD Avrupa Komutanlığı karargahının bulunduğu Almanya’nın Stuttgart kentindeki askeri üssü de etkiledi. ABD’nin Avrupa’daki üslerinden birinde bulunan bir yetkilinin CNN’e demecinde belirttiği üzere, bu düzeyde bir terör tehlikesi ‘en az son 10 yıldır’ kaydedilmemişti.Avrupa Komutanlığı Sözcüsü Dan Day, Amerikan kuvvetlerinin konuşlandırılmasındaki değişikliklere ilişkin soruya atılacak somut adımlar hakkında yorum yapmaktan kaçındı, fakat aynı zamanda askeri yetkililerin ‘ABD’nin yurtdışındaki kuvvetlerinin güvenliğini etkileyen birçok faktörü sürekli olarak değerlendirdiğini’ ifade etti.Sözcü, “Bu çabalarımız kapsamında askeri personelimizin güvenliğini sağlamak amacıyla sıklıkla ek önlemler alıyoruz. Operasyonel güvenlik nedeniyle somut önlemleri açıklamayacağız ancak teyakkuzda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/irakta-abd-guclerinin-bulundugu-usse-roketli-saldiri-1083080972.html
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abd, avrupa, askeri üs, terör saldırısı, tehdit, teyakkuz, abd avrupa komutanlığı
abd, avrupa, askeri üs, terör saldırısı, tehdit, teyakkuz, abd avrupa komutanlığı
ABD’nin Avrupa’daki üsleri 'terör saldırısı' tehdidi nedeniyle teyakkuza geçirildi
21:04 30.06.2024 (güncellendi: 21:37 30.06.2024)
CNN’in bildirdiği üzere, ABD’nin Avrupa’daki askeri üsleri, muhtemelen ‘en az 10 yılın en yüksek seviyesinde’ terör saldırısı tehdidi nedeniyle teyakkuza geçirildi.
CNN’in adlarını açıklamadığı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD’nin Avrupa’daki bazı askeri üsleri, askeri personeli veya tesisleri hedef alabilecek terör saldırısı tehdidi nedeniyle bu hafta sonu teyakkuza geçirildi.
Habere göre bu adım, ABD Avrupa Komutanlığı karargahının bulunduğu Almanya’nın Stuttgart kentindeki askeri üssü de etkiledi. ABD’nin Avrupa’daki üslerinden birinde bulunan bir yetkilinin CNN’e demecinde belirttiği üzere, bu düzeyde bir terör tehlikesi ‘en az son 10 yıldır’ kaydedilmemişti.
Avrupa Komutanlığı Sözcüsü Dan Day, Amerikan kuvvetlerinin konuşlandırılmasındaki değişikliklere ilişkin soruya atılacak somut adımlar hakkında yorum yapmaktan kaçındı, fakat aynı zamanda askeri yetkililerin ‘ABD’nin yurtdışındaki kuvvetlerinin güvenliğini etkileyen birçok faktörü sürekli olarak değerlendirdiğini’ ifade etti.
Sözcü, “Bu çabalarımız kapsamında askeri personelimizin güvenliğini sağlamak amacıyla sıklıkla ek önlemler alıyoruz. Operasyonel güvenlik nedeniyle somut önlemleri açıklamayacağız ancak teyakkuzda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.