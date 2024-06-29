https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/uc-cocuklu-aileye-vergi-indirimi-ve-uygun-kredi-geliyor-detaylar-belli-oldu-1085359271.html
Üç çocuklu aileye vergi indirimi ve uygun kredi geliyor: Detaylar belli oldu
Üç çocuklu aileye vergi indirimi ve uygun kredi geliyor: Detaylar belli oldu
Sputnik Türkiye
Hükümetin üç çocuklu ailelere vergi indirimi ve uygun kredi hazırlığı yaptığı belirtildi. Emekli, asgari ücretli ve dar gelirliye kira ve gıda yardımı gibi ek... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T17:38+0300
2024-06-29T17:38+0300
2024-06-29T18:19+0300
türkiye
kredi
konut
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
gelir vergisi
toplu konut
çocuk
ak parti
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
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Hükümet dar gelirlilerin elini rahatlatmak ve yardımda hakkaniyeti sağlamak için sosyal yardımları tek çatı altında toplayacak.Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları dâhilinde sosyal yardım kriterleri netleştirilecek ve hiçbir kurum tarafından esnetilemeyecek. Yardım için hane halkı geliri ve mülk sahipliği kriterleri gibi birçok konuda çalışmalar yürütülecek ve kıstaslar belirlenecek. Çalışma sonrasında asıl yardıma muhtaçların yardım almasını engelleyen uygulamaların da önüne geçilecek. Böylece bir yıl boyunca yüksek gelirli ve dar gelirli ayrımı yapılmaksızın bütün vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğalgaz verilmesi gibi uygulamaların önüne geçilecek. Böylece sosyal yardımda hakkaniyet gözetilecek, sosyal devlet anlayışı ön plana çıkacak.Emekli, asgari ücretli ve dar gelirliye kira yardımı, gıda yardımı, çocuk bakım desteği, çocuklu aileye vergi indirimi gibi ek destekler sağlanacak ve mevcut desteklerin oranı artırılacak. Uygulama ile birçok yerden aynı anda ihtiyaç fazlası alınan yardımların da önüne geçilecek.AK Parti kaynakları “Belediyeden, sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili bakanlıklardan ayrı ayrı yardım alanlar var. Bunların tek elden yapılması gerekiyor. Asgari ücreti artırarak refah seviyesine ancak belli bir oranda katkı sağlayabiliyorsunuz. Buradaki refah kaybı sosyal yardımlarla artırılacak. Vatandaş devleti hissedecek. Üç çocuktan sonra vergi indirimi sağlanması, bu ailelerin aldıkları kredilerde faiz oranlarının düşük tutulması gibi uygulamalar hayata geçirilecek” değerlendirmesini yaptı.Öte yandan, hükümet dar gelirli vatandaşa ucuz konut için de düğmeye bastı. Vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilecek. Süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOKİ yürütecek. Çalışmanın detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.Öte yandan, hükümet dar gelirli vatandaşa ucuz konut için de düğmeye bastı. Vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilecek. Süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOKİ yürütecek. Çalışmanın detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/yuzde-25-zam-siniri-1-temmuzda-sona-eriyor-kira-fiyatlari-nasil-etkilenecek-1085349236.html
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kredi, konut, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, gelir vergisi, toplu konut, çocuk, ak parti, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, asgari ücret
kredi, konut, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, gelir vergisi, toplu konut, çocuk, ak parti, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, asgari ücret
Üç çocuklu aileye vergi indirimi ve uygun kredi geliyor: Detaylar belli oldu
17:38 29.06.2024 (güncellendi: 18:19 29.06.2024)
Hükümetin üç çocuklu ailelere vergi indirimi ve uygun kredi hazırlığı yaptığı belirtildi. Emekli, asgari ücretli ve dar gelirliye kira ve gıda yardımı gibi ek destekler sağlanacak. Dar gelirliye ucuz konut için de düğmeye basıldı.
Hükümet dar gelirlilerin elini rahatlatmak ve yardımda hakkaniyeti sağlamak için sosyal yardımları tek çatı altında toplayacak.
Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre
, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları dâhilinde sosyal yardım kriterleri netleştirilecek ve hiçbir kurum tarafından esnetilemeyecek. Yardım için hane halkı geliri ve mülk sahipliği kriterleri gibi birçok konuda çalışmalar yürütülecek ve kıstaslar belirlenecek. Çalışma sonrasında asıl yardıma muhtaçların yardım almasını engelleyen uygulamaların da önüne geçilecek. Böylece bir yıl boyunca yüksek gelirli ve dar gelirli ayrımı yapılmaksızın bütün vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğalgaz verilmesi gibi uygulamaların önüne geçilecek. Böylece sosyal yardımda hakkaniyet gözetilecek, sosyal devlet anlayışı ön plana çıkacak.
Emekli, asgari ücretli ve dar gelirliye kira yardımı, gıda yardımı, çocuk bakım desteği, çocuklu aileye vergi indirimi gibi ek destekler sağlanacak ve mevcut desteklerin oranı artırılacak. Uygulama ile birçok yerden aynı anda ihtiyaç fazlası alınan yardımların da önüne geçilecek.
AK Parti kaynakları “Belediyeden, sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili bakanlıklardan ayrı ayrı yardım alanlar var. Bunların tek elden yapılması gerekiyor. Asgari ücreti artırarak refah seviyesine ancak belli bir oranda katkı sağlayabiliyorsunuz. Buradaki refah kaybı sosyal yardımlarla artırılacak. Vatandaş devleti hissedecek. Üç çocuktan sonra vergi indirimi sağlanması, bu ailelerin aldıkları kredilerde faiz oranlarının düşük tutulması gibi uygulamalar hayata geçirilecek” değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan, hükümet dar gelirli vatandaşa ucuz konut için de düğmeye bastı. Vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilecek. Süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOKİ yürütecek. Çalışmanın detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.
Öte yandan, hükümet dar gelirli vatandaşa ucuz konut için de düğmeye bastı. Vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilecek. Süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOKİ yürütecek. Çalışmanın detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.