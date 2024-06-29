https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/petrol-iscileri-icin-calisma-saati-duzenlemesi-1085361570.html
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
Sputnik Türkiye
Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T18:52+0300
2024-06-29T18:52+0300
2024-06-29T18:52+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
petrol
işçi
işçi
çalışma saatleri
haftalık çalışma saati
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan, "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.Değişiklikle petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde çalıştırılan işçilerle ilgili düzenlemeye gidildi.Buna göre turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetinin yanı sıra artık petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde de çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek.Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işler, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri yürütülen iş yerlerinde yapılan işleri kapsayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230526/sirnakta-yeni-petrol-rezervi-kesfedildi-gunluk-15-bin-varil-uretim-yapacak-1071619937.html
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, petrol, işçi, işçi, çalışma saatleri, haftalık çalışma saati
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, petrol, işçi, işçi, çalışma saatleri, haftalık çalışma saati
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan, "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Değişiklikle petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde çalıştırılan işçilerle ilgili düzenlemeye gidildi.
Buna göre turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetinin yanı sıra artık petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde de çalışma saati düzenlemesi 24 saatte 2 işçi postası olacak şekilde yapılabilecek.
Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.
Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işler, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri yürütülen iş yerlerinde yapılan işleri kapsayacak.