https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/ibb-sagmalcilar-viyadugunde-yol-bakim-calismasi-baslatti-10-gun-boyunca-kapali-olacak-1085344724.html

İBB, Sağmalcılar Viyadüğü'nde yol bakım çalışması başlattı: 10 gün boyunca kapalı olacak

İBB, Sağmalcılar Viyadüğü'nde yol bakım çalışması başlattı: 10 gün boyunca kapalı olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sağmalcılar Viyadüğü genleşme derzini yenilemek için çalışma başlattı. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T09:10+0300

2024-06-29T09:10+0300

2024-06-29T09:10+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

yol bakım çalışması

trafik

kapalı

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İBB'den yapılan duyuruda, Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacağı bildirildi.Çalışmalar için yol dün 23.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.Ekipler sürücüleri trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları için uyardı.

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Sputnik Türkiye

ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yol bakım çalışması, trafik, kapalı