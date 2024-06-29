https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistan-lideri-berdimuhammedov-ile-telefonda-gorustu-1085350222.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T14:05+0300
2024-06-29T14:05+0300
2024-06-29T14:21+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkmenistan
gurbanguli berdimuhammedov
gurbanguli berdimuhamedov
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.İki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını ifade eden Erdoğan, Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231026/cumhurbaskani-erdogan-ve-turkmenistan-devlet-baskani-berdimuhamedov-birbirlerine-kopek-hediye-etti-1076768413.html
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recep tayyip erdoğan, türkmenistan, gurbanguli berdimuhammedov, gurbanguli berdimuhamedov
recep tayyip erdoğan, türkmenistan, gurbanguli berdimuhammedov, gurbanguli berdimuhamedov
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
14:05 29.06.2024 (güncellendi: 14:21 29.06.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını ifade eden Erdoğan, Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.