https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistan-lideri-berdimuhammedov-ile-telefonda-gorustu-1085350222.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T14:05+0300

2024-06-29T14:05+0300

2024-06-29T14:21+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkmenistan

gurbanguli berdimuhammedov

gurbanguli berdimuhamedov

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.İki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını ifade eden Erdoğan, Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231026/cumhurbaskani-erdogan-ve-turkmenistan-devlet-baskani-berdimuhamedov-birbirlerine-kopek-hediye-etti-1076768413.html

türkiye

türkmenistan

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recep tayyip erdoğan, türkmenistan, gurbanguli berdimuhammedov, gurbanguli berdimuhamedov