Peru’da 7.2 büyüklüğünde deprem
10:20 28.06.2024 (güncellendi: 10:21 28.06.2024)
© AFP 2023 / GLEEN SUAREZEkvador güne depremle başladı
© AFP 2023 / GLEEN SUAREZ
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Peru’nun güneyinde 7,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
Peru’nun güneyinde 7.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
Peru’nun başkenti Lima’nın güneyindeki Atiquipa'nın 8 kilometre batısında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin yerin 28 kilometre altında meydana geldiğini açıklarken Peru'nun bazı kıyılarında 1 ila 3 metreye ulaşan tsunami dalgaları konusunda bir uyarı yayınladı.
Açıklamada, ABD kıyıları için tsunami tehlikesi bulunmadığı aktarıldı.
Peru Devlet Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, hükümetin durumu yakından takip ettiği ve muhtemel hasarı değerlendirdiği bildirildi.
Depremde can kaybının olmadığı açıklandı.
Peru’nun başkenti Lima’nın güneyindeki Atiquipa'nın 8 kilometre batısında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin yerin 28 kilometre altında meydana geldiğini açıklarken Peru'nun bazı kıyılarında 1 ila 3 metreye ulaşan tsunami dalgaları konusunda bir uyarı yayınladı.
Açıklamada, ABD kıyıları için tsunami tehlikesi bulunmadığı aktarıldı.
Peru Devlet Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, hükümetin durumu yakından takip ettiği ve muhtemel hasarı değerlendirdiği bildirildi.
Depremde can kaybının olmadığı açıklandı.