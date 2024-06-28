https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/otomobil-satislarinda-6-ay-ve-6-bin-km-siniri-uzatildi-fiyatlarda-dusus-olur-mu-1085310216.html

Otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin km sınırı' uzatıldı: Fiyatlarda düşüş olur mu?

Otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin km sınırı' uzatıldı: Fiyatlarda düşüş olur mu?

Sputnik Türkiye

Araç satışında fahiş artışı engelleyen ve fiyatları düşüren düzenlemede önemli bir değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda devreye alınan 6+6 düzenlemesinde... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T07:48+0300

2024-06-28T07:48+0300

2024-06-28T07:48+0300

ekonomi

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ikinci el otomobil

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araç

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1 Temmuz 2022'de devreye alınan araç satışında "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesinde süre uzatıldı. İlk yürürlüğe girdiği andan itibaren piyasada fiyatları dengeleyen düzenlemede süre 1 Ocak 2025’e uzatıldı. Peki fahiş fiyat ve stokçuluğu engelleyen düzenlemenin uzatılmasıyla fiyatlarda yön ne olur? Milliyet'in haberine göre 'uzatma kararı faydalı':Sıfır otomobilde ne kadar indirim yapılıyor?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ikinci-el-otomobil-satisi-yapan-galerici-duraganlik-yilsonuna-kadar-devam-edecek-1084961453.html

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6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması nedir?,6 ay 6000 km şartı uzatıldı mı,6 ay 6 bin km şahısları kapsıyor mu,ikinci el araçlarda 6000 kilometre şartı var mı