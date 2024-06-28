https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/otomobil-satislarinda-6-ay-ve-6-bin-km-siniri-uzatildi-fiyatlarda-dusus-olur-mu-1085310216.html
Otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin km sınırı' uzatıldı: Fiyatlarda düşüş olur mu?
Otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin km sınırı' uzatıldı: Fiyatlarda düşüş olur mu?
Sputnik Türkiye
Araç satışında fahiş artışı engelleyen ve fiyatları düşüren düzenlemede önemli bir değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda devreye alınan 6+6 düzenlemesinde... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T07:48+0300
2024-06-28T07:48+0300
2024-06-28T07:48+0300
ekonomi
otomobil
yerli otomobil
ikinci el otomobil
kilometre
araç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/10/1069745924_0:98:999:659_1920x0_80_0_0_2bbf398b6449f244852b3341a16e847c.jpg
1 Temmuz 2022'de devreye alınan araç satışında "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesinde süre uzatıldı. İlk yürürlüğe girdiği andan itibaren piyasada fiyatları dengeleyen düzenlemede süre 1 Ocak 2025’e uzatıldı. Peki fahiş fiyat ve stokçuluğu engelleyen düzenlemenin uzatılmasıyla fiyatlarda yön ne olur? Milliyet'in haberine göre 'uzatma kararı faydalı':Sıfır otomobilde ne kadar indirim yapılıyor?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ikinci-el-otomobil-satisi-yapan-galerici-duraganlik-yilsonuna-kadar-devam-edecek-1084961453.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/10/1069745924_0:4:999:753_1920x0_80_0_0_0ebd006f9b8d9a4cc6111ae1c205d56d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması nedir?,6 ay 6000 km şartı uzatıldı mı,6 ay 6 bin km şahısları kapsıyor mu,ikinci el araçlarda 6000 kilometre şartı var mı
6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması nedir?,6 ay 6000 km şartı uzatıldı mı,6 ay 6 bin km şahısları kapsıyor mu,ikinci el araçlarda 6000 kilometre şartı var mı
Otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin km sınırı' uzatıldı: Fiyatlarda düşüş olur mu?
Araç satışında fahiş artışı engelleyen ve fiyatları düşüren düzenlemede önemli bir değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda devreye alınan 6+6 düzenlemesinde süre uzatımına gidildi. Bu gelişmenin ardından fiyatlarda düşüş görülür mü?
1 Temmuz 2022'de devreye alınan araç satışında "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesinde süre uzatıldı. İlk yürürlüğe girdiği andan itibaren piyasada fiyatları dengeleyen düzenlemede süre 1 Ocak 2025’e uzatıldı. Peki fahiş fiyat ve stokçuluğu engelleyen düzenlemenin uzatılmasıyla fiyatlarda yön ne olur? Milliyet'in haberine göre 'uzatma kararı faydalı':
"Çin menşeli otomobillere getirilen yüzde 40 ek gümrük vergisi ve GSR ile birlikte artacak maliyetler öncesi süreç içerisinde otomobil fiyatlarının bir miktar artması bekleniyor. Bu kararların yürürlüğe gireceği tarih öncesi artış beklentisi ile birlikte bu araçların stoklanmasına yönelik faaliyetlerin olabileceği kamuoyunda dile getirilen bir durumdu. Bu ihtimal göz önünde bulundurulduğunda uzatma kararının faydalı olacağını söyleyebiliriz. Fiyatlara olacak muhtemel etkilerini değerlendirmek gerekirse, kararın fiyatları düşüren etkiden ziyade, amacına uygun olarak fiyat ve piyasa seyrini koruyucu etkisi olacaktır."
Sıfır otomobilde ne kadar indirim yapılıyor?
Markalar GSR kararı etkisiyle son birkaç aydır eldeki stokları eritmek adına kampanya oranlarını artırdı. Ancak fiyatlara yıl bazlı baktığımızda özellikle son 6 ayda fiyatların bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Yılbaşında otomobil alan kullanıcılar halen fiyat anlamında daha avantajlı konumda. Mevcut fiyatlar üzerinden değerlendirmek gerekirse liste fiyatı üzerinden %10’a kadar indirimler uygulandığını söyleyebiliriz.