https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/kinaliadada-iki-grup-birbirine-girdi-polis-havaya-ates-acarak-ayirdi-1085321137.html

Kınalıada'da iki grup birbirine girdi: Polis havaya ateş açarak ayırdı

Kınalıada'da iki grup birbirine girdi: Polis havaya ateş açarak ayırdı

Sputnik Türkiye

Kınalıada'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda bir kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T12:52+0300

2024-06-28T12:52+0300

2024-06-28T12:52+0300

yaşam

kınalıada

polis

kavga

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Kınalıada'da Şehir Hatları Vapur İskelesi önündeki iskele meydanında akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.Vücuduna aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bir kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/halic-metro-koprusunden-denize-dusen-genci-tur-teknesinin-kaptani-can-simidiyle-kurtardi-1085314034.html

kınalıada

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Sputnik Türkiye

kınalıada, polis, kavga