https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/kinaliadada-iki-grup-birbirine-girdi-polis-havaya-ates-acarak-ayirdi-1085321137.html
Kınalıada'da iki grup birbirine girdi: Polis havaya ateş açarak ayırdı
Kınalıada'da iki grup birbirine girdi: Polis havaya ateş açarak ayırdı
Sputnik Türkiye
Kınalıada'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda bir kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T12:52+0300
2024-06-28T12:52+0300
2024-06-28T12:52+0300
yaşam
kınalıada
polis
kavga
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Kınalıada'da Şehir Hatları Vapur İskelesi önündeki iskele meydanında akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.Vücuduna aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bir kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/halic-metro-koprusunden-denize-dusen-genci-tur-teknesinin-kaptani-can-simidiyle-kurtardi-1085314034.html
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kınalıada, polis, kavga
Kınalıada'da iki grup birbirine girdi: Polis havaya ateş açarak ayırdı
Kınalıada'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda bir kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı.
Kınalıada'da Şehir Hatları Vapur İskelesi önündeki iskele meydanında akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Vücuduna aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı.