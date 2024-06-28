İstanbul'da yangın: Yerleşim bölgesine doğru ilerliyor

Silivri yangın

Silivri Selimpaşa'da anızdan çıkan yangın büyüdü. Yangının evleri doğru ilerlemesi üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ayrıca hava desteği de istendiği öğrenildi.