https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/istanbulda-yangin-yerlesim-bolgesine-dogru-ilerliyor-1085327518.html
İstanbul'da yangın: Yerleşim bölgesine doğru ilerliyor
İstanbul'da yangın: Yerleşim bölgesine doğru ilerliyor
Sputnik Türkiye
Silivri Selimpaşa'da anızdan çıkan yangın büyüdü. Yangının evleri doğru ilerlemesi üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ayrıca hava... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T15:49+0300
2024-06-28T15:49+0300
2024-06-28T16:19+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
silivri
istanbul
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yangın, yangın söndürme, silivri, istanbul
yangın, yangın söndürme, silivri, istanbul
İstanbul'da yangın: Yerleşim bölgesine doğru ilerliyor
15:49 28.06.2024 (güncellendi: 16:19 28.06.2024)
Silivri Selimpaşa'da anızdan çıkan yangın büyüdü. Yangının evleri doğru ilerlemesi üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ayrıca hava desteği de istendiği öğrenildi.