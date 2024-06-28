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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Genç oyuncu Avusturya ligine transfer oldu
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Genç oyuncu Avusturya ligine transfer oldu
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Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi FAC Wien, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Efekan Karayazı'yı renklerine bağladığını açıkladı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Efekan Karayazı, Avusturya ikinci ligindeki FAC Wien ile kiralık olarak anlaştı. Avusturya doğumlu futbolcu, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon FAC'da kendimi kanıtlama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Bu transfer benim daha fazla gelişmem ve becerilerimi yeni bir ortamda sergilemem için harika bir fırsat. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve mavi-beyazlı takımda oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.Efekan Karayazı kimdir? Avusturya U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Efekan Karayazı, 2005 yılında Avusturya'nın Bludenz şehrinde doğdu ve 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Nevşehir Belediyespor altyapısında futbola başlayan Efekan, burada kendini gösterdikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve altyapıda çeşitlik yaş kategorilerinde mücadele etti.Fenerbahçe A takımında 20'den fazla maçta kadroda yer alan 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli takımın 6-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez forma giydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ali-koctan-galatasaraya-gonderme-rakibimizin-sampiyonlugu-3-gun-konusuldu-1085322823.html
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Genç oyuncu Avusturya ligine transfer oldu

17:17 28.06.2024
Fenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi FAC Wien, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Efekan Karayazı'yı renklerine bağladığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Efekan Karayazı, Avusturya ikinci ligindeki FAC Wien ile kiralık olarak anlaştı.
Avusturya doğumlu futbolcu, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon FAC'da kendimi kanıtlama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Bu transfer benim daha fazla gelişmem ve becerilerimi yeni bir ortamda sergilemem için harika bir fırsat. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve mavi-beyazlı takımda oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Efekan Karayazı kimdir?

Avusturya U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Efekan Karayazı, 2005 yılında Avusturya'nın Bludenz şehrinde doğdu ve 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Nevşehir Belediyespor altyapısında futbola başlayan Efekan, burada kendini gösterdikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve altyapıda çeşitlik yaş kategorilerinde mücadele etti.
Fenerbahçe A takımında 20'den fazla maçta kadroda yer alan 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli takımın 6-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez forma giydi.
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