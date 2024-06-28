https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/fenerbahcede-surpriz-ayrilik-genc-oyuncu-avusturya-ligine-transfer-oldu--1085331008.html
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Genç oyuncu Avusturya ligine transfer oldu
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Genç oyuncu Avusturya ligine transfer oldu
Sputnik Türkiye
Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi FAC Wien, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Efekan Karayazı'yı renklerine bağladığını açıkladı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T17:17+0300
2024-06-28T17:17+0300
2024-06-28T17:17+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1c/1085330855_6:0:715:399_1920x0_80_0_0_037ff08bb501289cc8d4ce8b61d30e5d.png
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Efekan Karayazı, Avusturya ikinci ligindeki FAC Wien ile kiralık olarak anlaştı. Avusturya doğumlu futbolcu, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon FAC'da kendimi kanıtlama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Bu transfer benim daha fazla gelişmem ve becerilerimi yeni bir ortamda sergilemem için harika bir fırsat. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve mavi-beyazlı takımda oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.Efekan Karayazı kimdir? Avusturya U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Efekan Karayazı, 2005 yılında Avusturya'nın Bludenz şehrinde doğdu ve 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Nevşehir Belediyespor altyapısında futbola başlayan Efekan, burada kendini gösterdikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve altyapıda çeşitlik yaş kategorilerinde mücadele etti.Fenerbahçe A takımında 20'den fazla maçta kadroda yer alan 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli takımın 6-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez forma giydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ali-koctan-galatasaraya-gonderme-rakibimizin-sampiyonlugu-3-gun-konusuldu-1085322823.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1c/1085330855_94:0:626:399_1920x0_80_0_0_cc17aeb9ce02e715e60ca8052b5afc13.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Genç oyuncu Avusturya ligine transfer oldu
Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi FAC Wien, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Efekan Karayazı'yı renklerine bağladığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Efekan Karayazı, Avusturya ikinci ligindeki FAC Wien ile kiralık olarak anlaştı.
Avusturya doğumlu futbolcu, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon FAC'da kendimi kanıtlama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Bu transfer benim daha fazla gelişmem ve becerilerimi yeni bir ortamda sergilemem için harika bir fırsat. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve mavi-beyazlı takımda oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Avusturya U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Efekan Karayazı, 2005 yılında Avusturya'nın Bludenz şehrinde doğdu ve 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Nevşehir Belediyespor altyapısında futbola başlayan Efekan, burada kendini gösterdikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve altyapıda çeşitlik yaş kategorilerinde mücadele etti.
Fenerbahçe A takımında 20'den fazla maçta kadroda yer alan 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli takımın 6-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez forma giydi.