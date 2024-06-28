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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama: Kira gelirinden stopaj alınacak mı?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama: Kira gelirinden stopaj alınacak mı?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira gelirlerinden stopaj alınacağı iddialarına yanıt verdi. Yılmaz, "Şu anki çalışmamızda böyle bir şey söz konusu... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T07:07+0300
2024-06-28T07:07+0300
ekonomi
vergi
cevdet yılmaz
cumhurbaşkanı yardımcısı
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harç
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stopaj
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira olacak mı?"Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira olacak" iddialarına yanıt veren Yılmaz, "Orada bir rakam henüz söz konusu değil. Ama bu tartışılan bir konu. Ama makul bir oran olacaktır diye inanıyorum" dedi.Vergi paketinde neler var?Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi paketinde yurt dışı harcına yönelik bir düzenleme olacağını ancak bunun makul bir oranda tutulacağını söyledi.Yılmaz, "Geçmişte daha yüksekmiş sonra bir ara çok düşürülmüş ve güncellenmemiş bir rakam. Bunun üzerinde bir tartışma, bir çalışma var. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Etkiler değerlendirilmeden bir rakamsal şey söylemem doğru olmaz" dedi.Kira gelirinden stopaj alınacak mı?Kira gelirlerinden stopaj alınacağı iddialarını da yalanlayan Yılmaz, "Şu anki çalışmamızda böyle bir şey söz konusu değil. Zaten mevcut sistem 500 liranın üzerindeki kiraların bankalar üzerinden yatırılmasını öngören bir sistemimiz var. Onun için şu anki çalışmamızda böyle bir konu söz konusu değil" dedi.Vatandaşlara spekülasyonlara itibar etmemeleri çağrısında bulunan Yılmaz, vergi paketiyle amaçlarının vergide adaleti sağlamak olduğunu vurguladı.'İtibar etmeyin'Yılmaz, "Benim vatandaşlara tavsiyem şu olur. Yetkili kişi ve kurumlardan duymadıkları şeylere itibar etmesinler. Ana çerçevemiz belli. Bizim kesinlikle geniş toplumsal kesimlerle ilgili büyük bir hassasiyetimiz var. Bu yapacağımız düzenlemelerin vergi adaletini esas alan düzenlemeler olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.Yeni vergi paketine yönelik teknik çalışmaların devam ettiğini de belirten Yılmaz, yasa teklifini tatile girmeden meclise sevk etmeyi hedeflediklerini de söyledi.
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yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira olacak mı?,yurt dışı çıkış harcı,yurt dışı çıkış harcı ne kadar,stopaj alınacak mı,stopaj
yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira olacak mı?,yurt dışı çıkış harcı,yurt dışı çıkış harcı ne kadar,stopaj alınacak mı,stopaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama: Kira gelirinden stopaj alınacak mı?

07:07 28.06.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira gelirlerinden stopaj alınacağı iddialarına yanıt verdi. Yılmaz, "Şu anki çalışmamızda böyle bir şey söz konusu değil" dedi. Yurt dışı çıkış harcının 3 bin lira olacağı iddiaları hakkında da konuşan Yılmaz, "Orada bir rakam henüz söz konusu değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira olacak mı?

"Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira olacak" iddialarına yanıt veren Yılmaz, "Orada bir rakam henüz söz konusu değil. Ama bu tartışılan bir konu. Ama makul bir oran olacaktır diye inanıyorum" dedi.

Vergi paketinde neler var?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi paketinde yurt dışı harcına yönelik bir düzenleme olacağını ancak bunun makul bir oranda tutulacağını söyledi.

Yılmaz, "Geçmişte daha yüksekmiş sonra bir ara çok düşürülmüş ve güncellenmemiş bir rakam. Bunun üzerinde bir tartışma, bir çalışma var. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Etkiler değerlendirilmeden bir rakamsal şey söylemem doğru olmaz" dedi.

Kira gelirinden stopaj alınacak mı?

Kira gelirlerinden stopaj alınacağı iddialarını da yalanlayan Yılmaz, "Şu anki çalışmamızda böyle bir şey söz konusu değil. Zaten mevcut sistem 500 liranın üzerindeki kiraların bankalar üzerinden yatırılmasını öngören bir sistemimiz var. Onun için şu anki çalışmamızda böyle bir konu söz konusu değil" dedi.
Vatandaşlara spekülasyonlara itibar etmemeleri çağrısında bulunan Yılmaz, vergi paketiyle amaçlarının vergide adaleti sağlamak olduğunu vurguladı.

'İtibar etmeyin'

Yılmaz, "Benim vatandaşlara tavsiyem şu olur. Yetkili kişi ve kurumlardan duymadıkları şeylere itibar etmesinler. Ana çerçevemiz belli. Bizim kesinlikle geniş toplumsal kesimlerle ilgili büyük bir hassasiyetimiz var. Bu yapacağımız düzenlemelerin vergi adaletini esas alan düzenlemeler olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Yeni vergi paketine yönelik teknik çalışmaların devam ettiğini de belirten Yılmaz, yasa teklifini tatile girmeden meclise sevk etmeyi hedeflediklerini de söyledi.
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