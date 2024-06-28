https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/botas-acikladi-dogalgaza-temmuzda-zam-var-mi-1085313469.html

BOTAŞ açıkladı: Doğalgaza temmuzda zam var mı?

BOTAŞ açıkladı: Doğalgaza temmuzda zam var mı?

Sputnik Türkiye

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), temmuz itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T10:16+0300

2024-06-28T10:16+0300

2024-06-28T10:16+0300

ekonomi

doğalgaz

zam

botaş

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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda temmuzda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/kiradaki-yuzde-25-zam-siniri-kalkiyor-kiralik-evler-nasil-etkilenecek-1085307003.html

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doğalgaz, zam, botaş