https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/baris-alper-yilmazin-bonservisi-belli-oldu-1085324058.html
Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu
Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'dan en az 30 milyon euro bonservis geliri beklediği belirtildi. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T14:35+0300
2024-06-28T14:35+0300
2024-06-28T14:35+0300
spor
galatasaray
barış alper yılmaz
bonservis
bedel
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Milli Takım'ın ve sarı-kırmızılı ekibin futbolcusu Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'teki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinden en az 30 milyon euro gelir beklediğini açıkladı.Geçtiğimiz sezon 55 maça çıkan Barış Alper Yılmaz geçen sezon 55 maça çıkarak 7 gol, 12 asistlik katkı sağlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ali-koctan-galatasaraya-gonderme-rakibimizin-sampiyonlugu-3-gun-konusuldu-1085322823.html
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galatasaray, barış alper yılmaz, bonservis, bedel
galatasaray, barış alper yılmaz, bonservis, bedel
Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu
Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'dan en az 30 milyon euro bonservis geliri beklediği belirtildi.
Milli Takım'ın ve sarı-kırmızılı ekibin futbolcusu Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'teki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinden en az 30 milyon euro gelir beklediğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezon 55 maça çıkan Barış Alper Yılmaz geçen sezon 55 maça çıkarak 7 gol, 12 asistlik katkı sağlamıştı.