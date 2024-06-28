Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belli oldu

© AA / Oğuz Yeter Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'daki Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli futbolcular Barış Alper Yılmaz (21) ve Hakan Çalhanoğlu (10) rakibiyle mücadele etti.