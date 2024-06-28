https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/bahcelievlerde-coken-binanin-deniz-kumuyla-yapildigi-ortaya-cikti-1085313360.html

Bahçelievler’de çöken binanın deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıktı

Bahçelievler’de çöken binanın deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Bahçelievler’de dün sabaha karşı kısmen çöken binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı ortaya çıktı. Binanın enkazında yapılan çalışmalarda kolon ve beton... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T10:14+0300

2024-06-28T10:14+0300

2024-06-28T10:14+0300

türkiye

bahçelievler

çökme

çökme tehlikesi

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çöken bina

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Bahçelievler Yadigar Sokak'ta dün kısmen çöken binanın enkazı görüntülendi. 1980 yılında yapılan ve sonradan 4 kaçak kat eklenen binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı ortaya çıktı.Enkazda bulunan kolon ve beton parçalarında ortaya çıkan deniz kabukları dikkat çektiÖte yandan, enkazda bulunan beton parçalarının elle bile parçalandığı görülürken, binanın çökmesinde deniz kumunun etkisi olduğu öğrenildi.Öte yandan binanın yıkıldığı sırada zarar gören ve dün karot örnekleri alınan binalardaki hasarın büyüklüğü de çöken binanın enkazının kaldırılmasının ardından net bir şekilde görüldü.3 binadan alınan karot örneklerinin laboratuvar sonuçlarının ardından bu binaların da hakkında karar verilecek.Sokak üzerinde polis ve belediye ekiplerinin ise geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bahcelievler-belediye-baskani-1980-yapimi-binaya-1994-yilinda-3-kat-kacak-eklenmis-1085280783.html

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