https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/bahcelievlerde-coken-binanin-deniz-kumuyla-yapildigi-ortaya-cikti-1085313360.html
Bahçelievler’de çöken binanın deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıktı
Bahçelievler’de çöken binanın deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Bahçelievler’de dün sabaha karşı kısmen çöken binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı ortaya çıktı. Binanın enkazında yapılan çalışmalarda kolon ve beton... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T10:14+0300
2024-06-28T10:14+0300
2024-06-28T10:14+0300
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bahçelievler
çökme
çökme tehlikesi
istanbul
bina çökmesi
çöken bina
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Bahçelievler Yadigar Sokak'ta dün kısmen çöken binanın enkazı görüntülendi. 1980 yılında yapılan ve sonradan 4 kaçak kat eklenen binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı ortaya çıktı.Enkazda bulunan kolon ve beton parçalarında ortaya çıkan deniz kabukları dikkat çektiÖte yandan, enkazda bulunan beton parçalarının elle bile parçalandığı görülürken, binanın çökmesinde deniz kumunun etkisi olduğu öğrenildi.Öte yandan binanın yıkıldığı sırada zarar gören ve dün karot örnekleri alınan binalardaki hasarın büyüklüğü de çöken binanın enkazının kaldırılmasının ardından net bir şekilde görüldü.3 binadan alınan karot örneklerinin laboratuvar sonuçlarının ardından bu binaların da hakkında karar verilecek.Sokak üzerinde polis ve belediye ekiplerinin ise geniş güvenlik önlemi devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bahcelievler-belediye-baskani-1980-yapimi-binaya-1994-yilinda-3-kat-kacak-eklenmis-1085280783.html
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bahçelievler, çökme, çökme tehlikesi, istanbul, bina çökmesi, çöken bina
bahçelievler, çökme, çökme tehlikesi, istanbul, bina çökmesi, çöken bina
Bahçelievler’de çöken binanın deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıktı
Bahçelievler’de dün sabaha karşı kısmen çöken binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı ortaya çıktı. Binanın enkazında yapılan çalışmalarda kolon ve beton parçalarındaki deniz kabukları dikkat çekti.
Bahçelievler Yadigar Sokak'ta dün kısmen çöken binanın enkazı görüntülendi. 1980 yılında yapılan ve sonradan 4 kaçak kat eklenen binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı ortaya çıktı.
Enkazda bulunan kolon ve beton parçalarında ortaya çıkan deniz kabukları dikkat çekti
Öte yandan, enkazda bulunan beton parçalarının elle bile parçalandığı görülürken, binanın çökmesinde deniz kumunun etkisi olduğu öğrenildi.
Öte yandan binanın yıkıldığı sırada zarar gören ve dün karot örnekleri alınan binalardaki hasarın büyüklüğü de çöken binanın enkazının kaldırılmasının ardından net bir şekilde görüldü.
3 binadan alınan karot örneklerinin laboratuvar sonuçlarının ardından bu binaların da hakkında karar verilecek.
Sokak üzerinde polis ve belediye ekiplerinin ise geniş güvenlik önlemi devam ediyor.