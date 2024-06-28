https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/abdde-sok-edici-olay-varlikli-kari-koca-5-siyahi-cocugu-evlatlik-edinerek-kole-olarak-calistirdi-1085324749.html
ABD'de şok edici olay: 'Varlıklı karı koca, 5 siyahi çocuğu evlat edinip köle olarak çalıştırdı'
ABD'de şok edici olay: 'Varlıklı karı koca, 5 siyahi çocuğu evlat edinip köle olarak çalıştırdı'
Sputnik Türkiye
ABD'nin Batı Virginia eyaletinde varlıklı bir çift, evlat edindikleri 5 siyahi çocuğu köle olarak çalışıtırıp ahırda uyumaya zorladığı iddia edildi. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T14:52+0300
2024-06-28T14:52+0300
2024-06-28T14:57+0300
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ABD'nin Batı Virginia eyaletinde 63 yaşındaki Donald Ray Lantz ve 62 yaşındaki Jeanne Kay Whitefeather çiftinin 5 siyahi çocuğu evlatlık edinmesi ardından çocukları köle olarak çalıştırdığı ve ahırda uyuttuğu ortaya çıktı. Şok edici olayda, MetroNews'in haberine göre iki çocuğun eski kıyafetlerde yıkık dökük bir barakada bulunması ardından çift gözaltına alındı. Çocuklarının yaşlarının 6, 9, 11, 14 ve 16 olduğu öğrenilirken, çocukların hepsinin zorla çiftçilik işinde çalıştırıldığı, yerde uyutulduğu ve ahırda kilitli tutuldukları öğrenildi. Ölüm riskleri bulunuyorduPolisin koruması altına alınan çocukların vücutlarında yaralar olduğu ve aç bırakıldığı da belirtildi. 9 yaşındaki kız çocuğu polis tarafından bulunurken, diğer çocuklar da şikayet sonrası çiftin bulunması ile kurtarıldı.Çift çıkarıldıkları mahkemede insan ticareti, zorla çalıştırma, yaralama ve ölüm riski gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmasına rağmen hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Kulüp evi diye çocukları ahıra kitlemişlerKanawha İlçesi Bölge Yargıcı, olayla ilgili, "Şu ana kadar gördüğüm en rezil dava olabilir. Çocukların ırkları nedeniyle tarlada çalıştırıldıkları iddia ediliyor. İnsan kaçakçılığı, hak ihlalleri gibi birçok suç var" açıklamasında bulundu. Çocukları kilitli tutan 'anne' ise, iki çocuğu ahıra kitlemesinin sebebi olarak "Burayı seviyorlar, burası onlar için bir oyun yeri, kulüp evi" açıklamasında bulundu. Kefalet ile hapisten çıkmaya çalışan çiftin evlerini satarak hapisten çıkma ihtimaline karşın kefalet bedeli 500 bin dolara yükseltildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230627/abd-liderliginden-100den-fazla-ismin-atasi-kole-sahibi-cikti-donald-trump-haric-1072926595.html
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abd, kölelik, köle ticareti, çocuk istismarı, çocuk, siyah, zenci, mahkeme, yüksek mahkeme
abd, kölelik, köle ticareti, çocuk istismarı, çocuk, siyah, zenci, mahkeme, yüksek mahkeme
ABD'de şok edici olay: 'Varlıklı karı koca, 5 siyahi çocuğu evlat edinip köle olarak çalıştırdı'
14:52 28.06.2024 (güncellendi: 14:57 28.06.2024)
ABD'nin Batı Virginia eyaletinde varlıklı bir çift, evlat edindikleri 5 siyahi çocuğu köle olarak çalışıtırıp ahırda uyumaya zorladığı iddia edildi.
ABD'nin Batı Virginia eyaletinde 63 yaşındaki Donald Ray Lantz ve 62 yaşındaki Jeanne Kay Whitefeather çiftinin 5 siyahi çocuğu evlatlık edinmesi ardından çocukları köle olarak çalıştırdığı ve ahırda uyuttuğu ortaya çıktı.
Şok edici olayda, MetroNews'in haberine göre iki çocuğun eski kıyafetlerde yıkık dökük bir barakada bulunması ardından çift gözaltına alındı. Çocuklarının yaşlarının 6, 9, 11, 14 ve 16 olduğu öğrenilirken, çocukların hepsinin zorla çiftçilik işinde çalıştırıldığı, yerde uyutulduğu ve ahırda kilitli tutuldukları öğrenildi.
Ölüm riskleri bulunuyordu
Polisin koruması altına alınan çocukların vücutlarında yaralar olduğu ve aç bırakıldığı da belirtildi. 9 yaşındaki kız çocuğu polis tarafından bulunurken, diğer çocuklar da şikayet sonrası çiftin bulunması ile kurtarıldı.
Çift çıkarıldıkları mahkemede insan ticareti, zorla çalıştırma, yaralama ve ölüm riski gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmasına rağmen hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
Kulüp evi diye çocukları ahıra kitlemişler
Kanawha İlçesi Bölge Yargıcı, olayla ilgili, "Şu ana kadar gördüğüm en rezil dava olabilir. Çocukların ırkları nedeniyle tarlada çalıştırıldıkları iddia ediliyor. İnsan kaçakçılığı, hak ihlalleri gibi birçok suç var" açıklamasında bulundu.
Çocukları kilitli tutan 'anne' ise, iki çocuğu ahıra kitlemesinin sebebi olarak "Burayı seviyorlar, burası onlar için bir oyun yeri, kulüp evi" açıklamasında bulundu.
Kefalet ile hapisten çıkmaya çalışan çiftin evlerini satarak hapisten çıkma ihtimaline karşın kefalet bedeli 500 bin dolara yükseltildi.