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19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı; 14 fakülte, yüksekokul ve enstitü açıldı, 2 fakültenin isim değiştirildi. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T02:54+0300
2024-06-28T02:54+0300
türkiye
fakülte
resmi gazete
yüksekokul
enstitü
recep tayyip erdoğan
burdur mehmet akif ersoy üniversitesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ile yenilerinin kurulmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Gazete Duvar'ın aktardığına göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Karabük Üniversitesi'nde Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile İslami İlimler Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Mersin Üniversitesi'nde İçel Sağlık Yüksekokulu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde İslami İlimler Fakültesi kapatıldı.Ayrıca Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü'nün; İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Dış Ticaret Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün; MEF Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nün; Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde Fen Bilimleri Enstitüsü, Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün kapatılmasına karar verildi.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Turizm Fakültesi, Karabük Üniversitesi'nde Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Konya Teknik Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu, Mersin Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi'nde Yapay Zekâ Enstitüsü, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi'nde Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan; Karabük Üniversitesi'ndeki Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nin adını Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki Veterinerlik Fakültesi'nin adını Veteriner Fakültesi olarak değiştirdi.
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resmi gazete kararı, üniversite reformu, eğitimde değişiklikler, yükseköğretim düzenlemeleri, türkiye eğitim haberleri, üniversite yenilikleri, fakülte ve enstitü kapatma, yeni eğitim kurumları, üniversite yönetim değişiklikleri, kapatllan fakülteler, açılan fakülteler, kapatışllan yüksekokullar
resmi gazete kararı, üniversite reformu, eğitimde değişiklikler, yükseköğretim düzenlemeleri, türkiye eğitim haberleri, üniversite yenilikleri, fakülte ve enstitü kapatma, yeni eğitim kurumları, üniversite yönetim değişiklikleri, kapatllan fakülteler, açılan fakülteler, kapatışllan yüksekokullar

19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı

02:54 28.06.2024
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı; 14 fakülte, yüksekokul ve enstitü açıldı, 2 fakültenin isim değiştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ile yenilerinin kurulmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Karabük Üniversitesi'nde Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile İslami İlimler Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Mersin Üniversitesi'nde İçel Sağlık Yüksekokulu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde İslami İlimler Fakültesi kapatıldı.
Ayrıca Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü'nün; İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Dış Ticaret Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün; MEF Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nün; Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde Fen Bilimleri Enstitüsü, Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün kapatılmasına karar verildi.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Turizm Fakültesi, Karabük Üniversitesi'nde Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Konya Teknik Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu, Mersin Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi'nde Yapay Zekâ Enstitüsü, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi'nde Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Karabük Üniversitesi'ndeki Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nin adını Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki Veterinerlik Fakültesi'nin adını Veteriner Fakültesi olarak değiştirdi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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