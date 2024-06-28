https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/1-mayis-olaylarinda-tutuklanan-11-kisiye-tahliye-karari--1085332058.html

1 Mayıs olaylarında tutuklanan 11 kişiye tahliye kararı

1 Mayıs olaylarında tutuklanan 11 kişiye tahliye kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen ve gözaltına alınarak tutuklanan kişilerden 11'i, aylık tutukluluk... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T17:53+0300

2024-06-28T17:53+0300

2024-06-28T18:19+0300

türkiye

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul Saraçhane'de düzenlenen eyleme katılan ve Taksim'e gitmek istedikleri sırada polis müdahalesiyle karşılaşan ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan göstericilerden 11'i, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, aylık tutukluluk incemesi kapsamında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.Haklarında iddianame hazırlanarak dava açılan kişiler, 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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Sputnik Türkiye

1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü