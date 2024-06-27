https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/yaralanan-sivastopol-sakini-cocuklari-bombardimandan-nasil-kurtardigini-anlatti-1085287711.html
Yaralanan Sivastopol sakini, çocukları bombardımandan nasıl kurtardığını anlattı
Yaralanan Sivastopol sakini, çocukları bombardımandan nasıl kurtardığını anlattı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol plajına düzenlediği füzeli saldırıda ayağından yaralanan Sivastopol sakini Vladlena, Sputnik’e demecinde çocukları... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T13:00+0300
2024-06-27T13:00+0300
2024-06-27T16:40+0300
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Vladlena, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Sivastopol plajına düzenlediği füzeli saldırıda yaşananları anlatarak, annelerinin yaralandığını ya da öldüğünü düşündüğü çocukları güvenli bir yere götürmeyi başardığını anlattı. Vladlena 'olayın şokunu henüz atlatamadığını' belirtirken 23 Haziran’da olup bitenlerin hafızasına kazınmış durumda olduğunun da altını çizdi. Vladlena, “İlk gördüğümüz ve duyduğumuz şey başımızın üstünde patlama oldu. Tam başımızın üstünde. Biz plaja yakın oturuyorduk. Vaftiz oğlum Vanya sudan çıkıp sundurmanın altına koştu. Orada küçük bir ahşap bar ve ahşap bir çatı vardı. Oraya koştu. Ben sundurmanın altına girer girmez toplar düşmeye başladı. Ben ayakta kaldım, yatmadım. Çünkü çocukları da oraya getiriyorlardı. Son top bizim bulunduğumuz barın yakınına düştü. Kulaklarım tıkandı ve küçük bir parça ayağıma isabet etti. Sonra bitti. Yanımda başka çocuklar vardı. Anneleri ya yaralandı ya da öldü” diye konuştu. Plajdaki kafede çalışan barmenin ve garsonun yanı sıra cankurtaranların da tatilcilere tahliye, sığınma ve yardım organizasyonunda aktif rol aldığına dikkat çeken Vladlena, ayrıca bir süre sonra insanların toparlanarak birbirilerine yardım etmeye başladıklarını da sözlerine ekledi. Vladlena, “Çocuklar, ‘bizi yanınıza alın, ebeveynlerimiz yok’ diye yalvardı. Araba dolu dedim, ama bir şekilde sığarız dediler. Hepimiz arabaya bindik ve oradan uzaklaştık. Ancak o zaman neler olup bittiğinin farkına vardık” ifadelerini kullandı. Ukrayna ordusu 23 Haziran’da misket bombalı savaş başlıkları ile donatılmış 5 Amerikan ATACMS taktik füzesiyle Sivastopol’u vurmuştu. Rus hava savunması 4 füzeyi önlerken, beşinci füzenin savaş başlığı Uçkuyevka ve Lyubimovka plajlarının yakınında havada infilak etmiş, siviller arasında çok sayıda can kaybına yol açmıştı. Son verilere göre 2’si çocuk ve 2’si yetişkin olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 153 kişi yaralandı, 27’si çocuk 79 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Yaralanan Sivastopol sakini, çocukları bombardımandan nasıl kurtardığını anlattı
Sputnik Türkiye
Yaralanan Sivastopol sakini, çocukları bombardımandan nasıl kurtardığını anlattı
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video, rusya, sivastopol, kırım, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, atacms füzeleri, видео
Yaralanan Sivastopol sakini, çocukları bombardımandan nasıl kurtardığını anlattı
13:00 27.06.2024 (güncellendi: 16:40 27.06.2024)
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol plajına düzenlediği füzeli saldırıda ayağından yaralanan Sivastopol sakini Vladlena, Sputnik’e demecinde çocukları güvenli bir yere götürmeyi başardığını anlattı.
Vladlena, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Sivastopol plajına düzenlediği füzeli saldırıda yaşananları anlatarak, annelerinin yaralandığını ya da öldüğünü düşündüğü çocukları güvenli bir yere götürmeyi başardığını anlattı. Vladlena 'olayın şokunu henüz atlatamadığını' belirtirken 23 Haziran’da olup bitenlerin hafızasına kazınmış durumda olduğunun da altını çizdi.
Vladlena, “İlk gördüğümüz ve duyduğumuz şey başımızın üstünde patlama oldu. Tam başımızın üstünde. Biz plaja yakın oturuyorduk. Vaftiz oğlum Vanya sudan çıkıp sundurmanın altına koştu. Orada küçük bir ahşap bar ve ahşap bir çatı vardı. Oraya koştu. Ben sundurmanın altına girer girmez toplar düşmeye başladı. Ben ayakta kaldım, yatmadım. Çünkü çocukları da oraya getiriyorlardı. Son top bizim bulunduğumuz barın yakınına düştü. Kulaklarım tıkandı ve küçük bir parça ayağıma isabet etti. Sonra bitti. Yanımda başka çocuklar vardı. Anneleri ya yaralandı ya da öldü” diye konuştu.
Plajdaki kafede çalışan barmenin ve garsonun yanı sıra cankurtaranların da tatilcilere tahliye, sığınma ve yardım organizasyonunda aktif rol aldığına dikkat çeken Vladlena, ayrıca bir süre sonra insanların toparlanarak birbirilerine yardım etmeye başladıklarını da sözlerine ekledi.
Vladlena, “Çocuklar, ‘bizi yanınıza alın, ebeveynlerimiz yok’ diye yalvardı. Araba dolu dedim, ama bir şekilde sığarız dediler. Hepimiz arabaya bindik ve oradan uzaklaştık. Ancak o zaman neler olup bittiğinin farkına vardık” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusu 23 Haziran’da misket bombalı savaş başlıkları ile donatılmış 5 Amerikan ATACMS taktik füzesiyle Sivastopol’u vurmuştu.
Rus hava savunması 4 füzeyi önlerken, beşinci füzenin savaş başlığı Uçkuyevka ve Lyubimovka plajlarının yakınında havada infilak etmiş, siviller arasında çok sayıda can kaybına yol açmıştı. Son verilere göre 2’si çocuk ve 2’si yetişkin olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 153 kişi yaralandı, 27’si çocuk 79 kişi hastaneye kaldırıldı.