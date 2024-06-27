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Türk Böbrek Vakfı'ndan çocuk yaşta steroid kullanımı uyarısı
Türk Böbrek Vakfı'ndan çocuk yaşta steroid kullanımı uyarısı
Sputnik Türkiye
Türk Böbrek Vakfı (TBV), vücut geliştirmek için kullanılan ve lise çağlarındaki çocuklara kadar inen streoid kullanımının tehlikeli boyutlara ulaştığına... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T17:34+0300
2024-06-27T17:34+0300
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Türk Böbrek Vakfı tarafından streoid kullanımının zararları ve "dozunda spor ve doğru beslenme" konusunda farkındalık yaratmak için Beyoğlu Belediyesi Halıcıoğlu Parkı Spor Alanı'nda etkinlik düzenlendi.Etkinlikte konuşan vakıf başkanı Timur Erk, sporcuların vücut geliştirme için kullandıkları ve lise çağlarınki çocuklarda da yoğun kullanıldığı görülen steroidlerin, protein tozlarının böbrek sağlığını bozabileceğini söyledi.Bunu obezite kadar tehlikeli bir salgın olarak gördüğünü ifade eden Erk, "Çocuk yaşlarda vücut geliştirmek için bazen aşırı, hatta olması gerekenden fazla protein almak ciddi sıkıntı yaratabiliyor, böbrek sağlığı bozulabiliyor. Tıpkı ağrı kesiciler gibi, ağır kimyasal molekül içeren bütün ilaçlarda olduğu gibi, yüksek dozlu proteinlerin de böbrek sağlığına negatif etkileşimi söz konusu. Dolayısıyla steroidler böbrek sağlığını zorluyor, böbreği yoruyor. Böbrek yorulunca kendini defansa, yani savunmaya geçiyor, böbrek yetmezliği başlayabiliyor." diye konuştu.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Şensu Dinçer de steroid kullanımının organlara verdiği zararı ve hayati tehlikesini anlattı.Spora başlama yaşının düşmesinin bir yandan sevindirici bir gelişmeyken, diğer yandan özellikle fitness tarzı, bireysel sporların beraberinde getirdiği bir takım tehlikeler olduğunu belirten Dinçer, internette ve spor salonlarında arkadaşlıklar tavsiyesiyle besin takviyesi adı altında kullanılan maddelerin tehlikesine dikkati çekti."Bilinçlendirilmesi gereken bir gençlik var"Bu şekilde kullanılan maddelerin birçoğunun sağlığa zararlı olduğuna işaret eden Dinçer, sözlerine şöyle devam etti:"Spor yaparken belirli bir kas kitlesine ulaşmak, belirli bir kuvvete ulaşmak için öncelikle uygun egzersiz, sağlıklı beslenme, uygun dinlenme ve antrenman periyodizasyonunu gerekir. Bunlar yapıldığı zaman zaten istenilen yağsız, kaslı vücut görünümüne ulaşılabilir. Bunu hızlı bir şekilde elde etmek isteyen ve bilinçlendirilmesi gereken bir gençlik var. Onlar birtakım olumsuz sonuçlar doğurabilecek yan yollara sapabiliyorlar. Bu noktada en çok kullanımlar, besin takviyesi veya anabolik steroit grubu ajanlar dediğimiz, aslında testosteron türevi olan, yani vücudumuzda erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron ve bunun sentetik türevlerinin yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bunlar aslında ilaç grubu. Yani hormon."Dışarıdan hormon verildiğinde vücudun kendi ürettiği hormonun baskılandığını dile getiren Dinçer, "Kas üretmek için alınan hormon düzeyi, fizyolojik dozların çok çok üstünde ve bu dozların bir takım yan etkileri oluyor. En basitinden başlayacak olursak, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında hafif bir bozulmayla seyredebilir. Ama bu daha da ilerleyebilir, böbrekten protein kaçağına sebep olabilir, böbreğin ana yapısal birimlerinde hasara sebep olabilir ve nefrit dediğimiz böbrek iltihabına gidebilir. Hatta bunları kullanan kişilerde kronik böbrek yetmezliği, bazen nadir vakalarda da böbrek tümörü bile tespit edilmiş." dedi.
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steroid, türk böbrek vakfı, beyoğlu, böbrek
steroid, türk böbrek vakfı, beyoğlu, böbrek

Türk Böbrek Vakfı'ndan çocuk yaşta steroid kullanımı uyarısı

17:34 27.06.2024
© İHAsteroid
steroid - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© İHA
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Türk Böbrek Vakfı (TBV), vücut geliştirmek için kullanılan ve lise çağlarındaki çocuklara kadar inen streoid kullanımının tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkati çekti.
Türk Böbrek Vakfı tarafından streoid kullanımının zararları ve "dozunda spor ve doğru beslenme" konusunda farkındalık yaratmak için Beyoğlu Belediyesi Halıcıoğlu Parkı Spor Alanı'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte konuşan vakıf başkanı Timur Erk, sporcuların vücut geliştirme için kullandıkları ve lise çağlarınki çocuklarda da yoğun kullanıldığı görülen steroidlerin, protein tozlarının böbrek sağlığını bozabileceğini söyledi.
Bunu obezite kadar tehlikeli bir salgın olarak gördüğünü ifade eden Erk, "Çocuk yaşlarda vücut geliştirmek için bazen aşırı, hatta olması gerekenden fazla protein almak ciddi sıkıntı yaratabiliyor, böbrek sağlığı bozulabiliyor. Tıpkı ağrı kesiciler gibi, ağır kimyasal molekül içeren bütün ilaçlarda olduğu gibi, yüksek dozlu proteinlerin de böbrek sağlığına negatif etkileşimi söz konusu. Dolayısıyla steroidler böbrek sağlığını zorluyor, böbreği yoruyor. Böbrek yorulunca kendini defansa, yani savunmaya geçiyor, böbrek yetmezliği başlayabiliyor." diye konuştu.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Şensu Dinçer de steroid kullanımının organlara verdiği zararı ve hayati tehlikesini anlattı.
Spora başlama yaşının düşmesinin bir yandan sevindirici bir gelişmeyken, diğer yandan özellikle fitness tarzı, bireysel sporların beraberinde getirdiği bir takım tehlikeler olduğunu belirten Dinçer, internette ve spor salonlarında arkadaşlıklar tavsiyesiyle besin takviyesi adı altında kullanılan maddelerin tehlikesine dikkati çekti.

"Bilinçlendirilmesi gereken bir gençlik var"

Bu şekilde kullanılan maddelerin birçoğunun sağlığa zararlı olduğuna işaret eden Dinçer, sözlerine şöyle devam etti:
"Spor yaparken belirli bir kas kitlesine ulaşmak, belirli bir kuvvete ulaşmak için öncelikle uygun egzersiz, sağlıklı beslenme, uygun dinlenme ve antrenman periyodizasyonunu gerekir. Bunlar yapıldığı zaman zaten istenilen yağsız, kaslı vücut görünümüne ulaşılabilir. Bunu hızlı bir şekilde elde etmek isteyen ve bilinçlendirilmesi gereken bir gençlik var. Onlar birtakım olumsuz sonuçlar doğurabilecek yan yollara sapabiliyorlar. Bu noktada en çok kullanımlar, besin takviyesi veya anabolik steroit grubu ajanlar dediğimiz, aslında testosteron türevi olan, yani vücudumuzda erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron ve bunun sentetik türevlerinin yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bunlar aslında ilaç grubu. Yani hormon."
Dışarıdan hormon verildiğinde vücudun kendi ürettiği hormonun baskılandığını dile getiren Dinçer, "Kas üretmek için alınan hormon düzeyi, fizyolojik dozların çok çok üstünde ve bu dozların bir takım yan etkileri oluyor. En basitinden başlayacak olursak, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında hafif bir bozulmayla seyredebilir. Ama bu daha da ilerleyebilir, böbrekten protein kaçağına sebep olabilir, böbreğin ana yapısal birimlerinde hasara sebep olabilir ve nefrit dediğimiz böbrek iltihabına gidebilir. Hatta bunları kullanan kişilerde kronik böbrek yetmezliği, bazen nadir vakalarda da böbrek tümörü bile tespit edilmiş." dedi.
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