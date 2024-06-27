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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/trump-ve-biden-acik-oturumda-kozlarini-paylasacak-1085284068.html
Biden ve Trump açık oturumda kozlarını paylaşacak
Biden ve Trump açık oturumda kozlarını paylaşacak
Sputnik Türkiye
ABD'de 5 Kasım'daki seçimde başkan olabilmek için yarışacak Demokrat Partili Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, yarın akşam yapılacak ilk... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T11:40+0300
2024-06-27T11:41+0300
dünya
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abd seçimleri
abd başkanlık seçimleri
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ABD basınında yer alan haberde, Atlanta merkezindeki stüdyosunda gerçekleşecek seçim tartışmasında iki rakibin karşı karşıya geleceği açıklandı.TV sunucuları Jake Tapper ile Dana Bash'in moderatörlüğünü yapacağı açık oturum, doğu yakası saati ile 21.00'de (TSİ 04.00) başlayacak ve 90 dakika sürecek."Adayların tartışmaya ayrılan süreyi en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlamak" amacıyla 1960'dan bu yana ilk kez seyirci olmadan yapılacak başkanlık tartışması boyunca, Biden tarafının talebi üzerine, Trump'ın araya girmelerini engellemek için yalnızca söz alan konuşmacının mikrofonu açık tutulacak.Format olarak adaylar, kürsüde ayakta durarak tartışacak. Adayların, yanlarına önceden yazılmış notlar almalarına izin verilmeyecek, sadece tartışmada not almaları için bir kalem, bir deste kağıt ve bir şişe su sağlanacak.Oturumda Biden ve Trump'ın, ekonomi ve göçmen sorunu gibi iç meselelerin yanı sıra, Ukrayna ve Gazze gibi dış politika konuları ile yaşları ve sağlık durumlarıyla ilgili tartışmaları, gizli belgelerin saklanması başta olmak üzere kendileri veya aile üyeleriyle ilgili gündemdeki hukuki konuları masaya yatırması bekleniyor.81 yaşındaki Biden, 19 Haziran'dan bu yana Maryland eyaletinin dağlık bölgesinde bulunan, başkanların geleneksel olarak çekildiği "Camp David" yerleşkesinde danışmanları ile yarın akşamki tartışmaya hazırlanırken, eski Başkan 78 yaşındaki Trump ise haftayı seçim kampanyalarına katılarak geçirdi.Trump'ın tartışmaya hazırlık için daha az kaygılı bir yaklaşım benimsediği kaydedilirken eski Başkan, 22 Haziran'da Philadelphia'daki seçim mitinginde, Biden'ın günlerdir seçim tartışmasına hazırlanmasına ilişkin "Biden, orada dersine çalışmak yerine uyuyordur." şeklinde alaycı eleştiride bulundu.ABD'li her 10 yetişkinden 6'sı tartışmayı izleyeceğini belirttiÖte yandan Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ile PBS News'in gerçekleştirdiği iki ayrı ankette, ABD'li her 10 yetişkinden 6'sının yarın akşamki seçim tartışmasını canlı izleyeceği belirtildi.Tartışmayı katılımcıların yüzde 61'i canlı olarak "son derece" ilgiyle izleyeceğini, yüzde 24'ü de daha sonra haberlerden ve sosyal medyadan takip edeceğini aktarırken, yüzde 14'ü tartışmayla ilgilenmediğini kaydetti.Trump ve Biden, kasım seçimleri öncesi ikinci ve son tartışmasını, ABC televizyonunda sunucular David Muir ve Linsey Davis'in moderatörlüğünde 10 Eylül'de gerçekleştirecek. Bu tartışma için henüz mekan açıklanmadı.
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donald trump, joe biden, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri
donald trump, joe biden, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri

Biden ve Trump açık oturumda kozlarını paylaşacak

11:40 27.06.2024 (güncellendi: 11:41 27.06.2024)
© AFP 2023 / JIM WATSONTrump ve Biden
Trump ve Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
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ABD'de 5 Kasım'daki seçimde başkan olabilmek için yarışacak Demokrat Partili Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, yarın akşam yapılacak ilk açık oturumda kozlarını paylaşacak.
ABD basınında yer alan haberde, Atlanta merkezindeki stüdyosunda gerçekleşecek seçim tartışmasında iki rakibin karşı karşıya geleceği açıklandı.
TV sunucuları Jake Tapper ile Dana Bash'in moderatörlüğünü yapacağı açık oturum, doğu yakası saati ile 21.00'de (TSİ 04.00) başlayacak ve 90 dakika sürecek.
"Adayların tartışmaya ayrılan süreyi en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlamak" amacıyla 1960'dan bu yana ilk kez seyirci olmadan yapılacak başkanlık tartışması boyunca, Biden tarafının talebi üzerine, Trump'ın araya girmelerini engellemek için yalnızca söz alan konuşmacının mikrofonu açık tutulacak.
Format olarak adaylar, kürsüde ayakta durarak tartışacak. Adayların, yanlarına önceden yazılmış notlar almalarına izin verilmeyecek, sadece tartışmada not almaları için bir kalem, bir deste kağıt ve bir şişe su sağlanacak.
Oturumda Biden ve Trump'ın, ekonomi ve göçmen sorunu gibi iç meselelerin yanı sıra, Ukrayna ve Gazze gibi dış politika konuları ile yaşları ve sağlık durumlarıyla ilgili tartışmaları, gizli belgelerin saklanması başta olmak üzere kendileri veya aile üyeleriyle ilgili gündemdeki hukuki konuları masaya yatırması bekleniyor.
81 yaşındaki Biden, 19 Haziran'dan bu yana Maryland eyaletinin dağlık bölgesinde bulunan, başkanların geleneksel olarak çekildiği "Camp David" yerleşkesinde danışmanları ile yarın akşamki tartışmaya hazırlanırken, eski Başkan 78 yaşındaki Trump ise haftayı seçim kampanyalarına katılarak geçirdi.
Trump'ın tartışmaya hazırlık için daha az kaygılı bir yaklaşım benimsediği kaydedilirken eski Başkan, 22 Haziran'da Philadelphia'daki seçim mitinginde, Biden'ın günlerdir seçim tartışmasına hazırlanmasına ilişkin "Biden, orada dersine çalışmak yerine uyuyordur." şeklinde alaycı eleştiride bulundu.

ABD'li her 10 yetişkinden 6'sı tartışmayı izleyeceğini belirtti

Öte yandan Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ile PBS News'in gerçekleştirdiği iki ayrı ankette, ABD'li her 10 yetişkinden 6'sının yarın akşamki seçim tartışmasını canlı izleyeceği belirtildi.
Tartışmayı katılımcıların yüzde 61'i canlı olarak "son derece" ilgiyle izleyeceğini, yüzde 24'ü de daha sonra haberlerden ve sosyal medyadan takip edeceğini aktarırken, yüzde 14'ü tartışmayla ilgilenmediğini kaydetti.
Trump ve Biden, kasım seçimleri öncesi ikinci ve son tartışmasını, ABC televizyonunda sunucular David Muir ve Linsey Davis'in moderatörlüğünde 10 Eylül'de gerçekleştirecek. Bu tartışma için henüz mekan açıklanmadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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