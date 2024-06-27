https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/tag-otoyolunda-zincirleme-kaza-3-kisi-hayatini-kaybetti-1085285497.html
TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T11:59+0300
2024-06-27T11:59+0300
2024-06-27T11:59+0300
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son dakika
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Hasan Kılıçparlar idaresindeki 27 AHK 33 plakalı çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı 27 BMJ 57 plakalı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki 31 AKB 057 plakalı otomobillere arkadan çarptı.Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki 33 AOC 043 plakalı çekicinin arka kısmına çarptı.Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/tem-otoyolunda-15-aracin-karistigi-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1085233385.html
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tag otoyolu, mersin, son dakika, zincirleme kaza, kaza
tag otoyolu, mersin, son dakika, zincirleme kaza, kaza
TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hasan Kılıçparlar idaresindeki 27 AHK 33 plakalı çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı 27 BMJ 57 plakalı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki 31 AKB 057 plakalı otomobillere arkadan çarptı.
Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki 33 AOC 043 plakalı çekicinin arka kısmına çarptı.
Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.