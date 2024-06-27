https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/tag-otoyolunda-zincirleme-kaza-3-kisi-hayatini-kaybetti-1085285497.html

TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T11:59+0300

2024-06-27T11:59+0300

2024-06-27T11:59+0300

türkiye

tag otoyolu

mersin

son dakika

zincirleme kaza

kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085285339_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_e25a18125e22b0ca9fc05be58e19922a.jpg

Hasan Kılıçparlar idaresindeki 27 AHK 33 plakalı çekici, Nurdağı ilçesi Şatırhöyük mevkisinde, önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı 27 BMJ 57 plakalı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki 31 AKB 057 plakalı otomobillere arkadan çarptı.Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Tayan'ın yönetimindeki 33 AOC 043 plakalı çekicinin arka kısmına çarptı.Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsum Vaapova hayatını kaybetti, Bülent Aydınışık yaralandı.Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/tem-otoyolunda-15-aracin-karistigi-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1085233385.html

türkiye

tag otoyolu

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tag otoyolu, mersin, son dakika, zincirleme kaza, kaza