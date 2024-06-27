https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/putin-kongo-lideriyle-ukrayna-ihtilafini-gorusecek-1085280443.html

Putin, Kongo lideriyle Ukrayna ihtilafını görüşecek

Putin, Kongo lideriyle Ukrayna ihtilafını görüşecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin’le başkent Moskova'da bir araya gelecek olan Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso, Rus liderle Ukrayna'daki çatışmayı çözmenin... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T09:52+0300

2024-06-27T09:52+0300

2024-06-27T09:52+0300

politika

rusya

kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

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moskova

kiev

vladimir putin

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Kremlin’deki zirve öncesi Sputnik’e konuşan Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Vladimir Putin ile Ukrayna'da çözüm yollarını görüşeceğine değinerek, “Putin ile bu konuda (Ukrayna ihtilafının çözümü) görüş alışverişinde bulunacak, ortaklaşa barışçıl çözümler arayacağız" dedi.Nguesso, Kongo'nun da dahil olduğu Afrika Barış Girişimi katılımcılarının önce başkent Moskova'yı ardından da Ukrayna’nın başkenti Kiev'i ziyaret ettiği 2023 yılını hatırlattığı konuşmasında, bu yıl Rusya ziyaretinin ardından Ukrayna'yı ziyaret etmeyi planlamadığını vurgulayarak, “Afrika Barış Girişimi katılımcılarını dahil etme yetkim yok. Bu konuda mutabık kalınmalı" diye ekledi.Devam eden temaslarRusya ve Kongo arasındaki en üst düzeydeki diyalog, liderler arasındaki bir önceki görüşmenin üzerinden bir yıldan az bir süre geçmesiyle daha da yoğunlaşıyor.Temmuz 2023'te liderler Rusya-Afrika Zirvesi marjında bir araya gelmiş, Kongo Devlet Başkanı da Rusya Donanma Günü geçit törenine konuk olarak katılmıştı.Nguesso, Rus Devlet Başkanı ve diğer Afrikalı mevkidaşlarıyla birlikte Kronstadt'ı ziyaret etmişti.Sassou Nguesso, daha önce de 2019 yılında Rusya’yı iki kez ziyaret etmiş, ilk olarak mayıs ayında Rusya-Kongo görüşmeleri için Moskova'ya, aynı yılın ekim ayında ise Rusya-Afrika Forumu için Soçi’ye gitmişti.Kasım 2012'de de Moskova'ya resmi bir ziyarette bulunan Nguesso, 2006 yılında St Petersburg'daki G8 zirvesine Afrika Konseyi Başkanı olarak katılmıştı.Kongo lideri, Putin'le görüşmesi sırasında daha önce Moskova'ya yaptığı bir ziyareti de hatırlatarak Sovyetler Birliği Genel Sekreteri Leonid Brejnev'in cenaze törenine katılmak üzere geldiğini de eklemişti.

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rusya, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, afrika, ukrayna, moskova, kiev, vladimir putin