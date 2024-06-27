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MSB: Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
MSB: Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK mensuplarının, Irak'ın kuzeyinde orman yakmaya başladığını bildirdi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T19:55+0300
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'Terör örgütü PKK'dan alçak plan: Ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyorlar' başlığıyla yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlar neticesinde kaçma imkanı bulamayan PKK'lıların, ormanları yakmaya başladığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, "Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor. Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek. Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/msbden-3-dunya-savasi-aciklamasi-ordumuz-her-turlu-senaryoya-hazir-1085287048.html
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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, terör, terör örgütü
milli savunma bakanlığı (msb), pkk, terör, terör örgütü

MSB: Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı

19:55 27.06.2024
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıMSB, asker, sınır, Türk askeri
MSB, asker, sınır, Türk askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK mensuplarının, Irak'ın kuzeyinde orman yakmaya başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'Terör örgütü PKK'dan alçak plan: Ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyorlar' başlığıyla yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlar neticesinde kaçma imkanı bulamayan PKK'lıların, ormanları yakmaya başladığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskun mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor. PKK'lı teröristler ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı' şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor."
Açıklamada, "Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor. Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek. Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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