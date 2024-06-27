Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: 'Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek'
01:35 27.06.2024 (güncellendi: 01:45 27.06.2024)
© XMilli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile yaptığı maçı coşkuyla takip ettiği görüntüleri "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek" notuyla paylaştı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile yaptığı maçı coşkuyla takip ettiği görüntüleri "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek" notuyla paylaştı.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.
Maçın ardından Bakanlığın sosyal medya hesabından "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek" notuyla paylaşılan mesajda, "Teşekkürler can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın aslanları… Her zaman bir ve beraberiz" ifadelerine yer verildi.
Paylaşılan görüntülerde, Türkiye-Çekya maçını heyecanla takip eden Azerbaycan askerlerinin, maçın son dakikalarında Türkiye'nin attığı galibiyet gölüyle büyük coşku yaşadığı görüldü.
Can Azerbaycan’dan #BizimÇocuklar’a tam destek!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2024
Bugün 106’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan #Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman Mehmetçikleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip ederek Cenk Tosun’un galibiyeti getiren golüne işte böyle… pic.twitter.com/9AFZGApqX9