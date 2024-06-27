https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/milli-savunma-bakanligi-paylasti-can-azerbaycandan-bizim-cocuklara-tam-destek-1085272457.html

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: 'Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek'

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: 'Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile yaptığı maçı coşkuyla takip ettiği görüntüleri "Can Azerbaycan'dan... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T01:35+0300

2024-06-27T01:35+0300

2024-06-27T01:45+0300

spor

azerbaycan

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

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Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.Maçın ardından Bakanlığın sosyal medya hesabından "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklara tam destek" notuyla paylaşılan mesajda, "Teşekkürler can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın aslanları… Her zaman bir ve beraberiz" ifadelerine yer verildi.Paylaşılan görüntülerde, Türkiye-Çekya maçını heyecanla takip eden Azerbaycan askerlerinin, maçın son dakikalarında Türkiye'nin attığı galibiyet gölüyle büyük coşku yaşadığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/turkiye-a-milli-futbol-takimi-adini-son-16-turuna-yazdirdi-1085269405.html

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azerbaycan, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı