https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/insan-kacakciligi-yaptigi-iddiasiyla-gozaltina-alinan-emekli-tuggeneral-sanliurfada-tutuklandi-1085304330.html
İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli tuğgeneral, Şanlıurfa’da tutuklandı
İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli tuğgeneral, Şanlıurfa’da tutuklandı
Sputnik Türkiye
Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli tuğgeneral tutuklandı. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T22:24+0300
2024-06-27T22:24+0300
2024-06-27T22:28+0300
türkiye
suriye
şanlıurfa
tuğgeneral
gözaltı
gözaltı kararı
insan kaçakçısı
insanlığa karşı suç
insan kaçakçılığı
insan kaçakçılığı
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Makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının ardından emekliye sevk edilen ve Ankara'da gözaltına alındıktan sonra dün soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirilen B.Ç, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan B.Ç. tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/msbden-3-dunya-savasi-aciklamasi-ordumuz-her-turlu-senaryoya-hazir-1085287048.html
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şanlıurfa tutuklanma, emekli tuğgeneral suçlamaları, insan ticareti iddiası, akçakale gözaltı, türkiye suriye sınırı, emniyet müdürlüğü, adli süreç, yargı süreci, askeri personel tutuklanması, güvenlik güçleri operasyonu, türk silahlı kuvvetleri, savcı incelemesi, yerel haber, güncel olaylar.
İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli tuğgeneral, Şanlıurfa’da tutuklandı
22:24 27.06.2024 (güncellendi: 22:28 27.06.2024)
Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli tuğgeneral tutuklandı.
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının ardından emekliye sevk edilen ve Ankara'da gözaltına alındıktan sonra dün soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirilen B.Ç, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan B.Ç. tutuklandı.