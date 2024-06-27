https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ibb-sefakoy-beylikduzu-metrosu-icin-5-kez-basvuruda-bulundu-1085293322.html

İBB, Sefaköy-Beylikdüzü metrosu için 5. kez başvuruda bulundu

İBB, Sefaköy-Beylikdüzü metrosu için 5. kez başvuruda bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tüm projeleri ve teknik şartnameleri onaylı ve dış finansman kaynağı da hazır olan ve 4. kez reddedilen 4 milyon... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T15:48+0300

2024-06-27T15:48+0300

2024-06-27T15:49+0300

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İBB, 18.5 kilometrelik uzunluk ve 10 istasyondan oluşan Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı Projesi, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerini kapsayan; Avrupa yakasında raylı sistem erişimi olmayan yaklaşık 4 milyon İstanbulluyu ilgilendiren projenin onayı için 5. kez başvurdu.4 kez reddedilen bu proje için İBB yetkililerinin açıklamalarına göre, hattın geçerliliğini yitiren projeleri ve fizibilite raporu İBB tarafından yeniden çalışılarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) onayına sunuldu ve Temmuz 2022’de onaylandı. Bakanlık onayını takiben, yaklaşık 1 yılı aşan süreç içerisinde 2022, 2023 ve 2024 Kamu Yatırım Programlarına alınması için 4 kez başvuru yapıldı.Ancak olumlu bir yanıt alınamadı ve uluslararası kredi kullanımı için gerekli olan bu süreç tamamlanamadı.Konuya ilişkin İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Hattın tam bir koridor olarak çalışabilmesi, raylı sistem ağı içerisindeki entegrasyonunun artırılması ve metrobüs yolcusuna hitap edebilmesi için Sefaköy’den İncirli’ye kadar uzatılması gerekmektedir. Bu amaçla İBB, hattın İncirli’ye kadar olan etabını da yapmaya teknik ve finansal olarak hazır olduğunu hem sözlü hem de yazılı olarak ilgili kurumlara defaten bildirmiş; ancak 7,5 km’lik İncirli Sefaköy kısmının yapımının İBB’ye devredilmesi için yapılan bu başvurulara da bir cevap alınamadı. İlçe belediyeleri arasında yapılan görüşmelerde halkın İBB’den ulaşım anlamında en büyük beklentisi olduğu sık sık gündeme gelen bu hattın daha fazla gecikmeden yapımına başlanabilmesi, hattın geçtiği ilçelerde yaşayan vatandaşların daha nitelikli ve daha konforlu bir toplu ulaşıma kavuşmaları için bir an önce Kamu Yatırım Programına alınması gerekiyor.''

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