Friends yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: Birden fazla kişi suçlanabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
07:10
1 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
07:28
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
07:37
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
07:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
07:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:11
39 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
08:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
12:36
2 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
13:08
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
13:17
1 dk
HABER MASASI
Orman yangını riski artarken alınabilecek önlemleri uzmanı anlatıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
18:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
18:23
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
18:33
2 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
19:11
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:31
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
19:50
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
20:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
07:08
1 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:15
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
07:25
2 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
07:34
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
08:06
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
08:18
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:31
1 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
08:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/friends-yildizinin-olumuyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-birden-fazla-kisi-suclanabilir-1085273434.html
Friends yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: Birden fazla kişi suçlanabilir
Friends yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: Birden fazla kişi suçlanabilir
Sputnik Türkiye
Evinin jakuzisinde ölü bulunan "Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. "Ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğü... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T02:24+0300
2024-06-27T02:24+0300
yaşam
friends
matthew perry
otopsi
otopsi
ketamin
oyuncu
yabancı oyuncu
depresyon
depresyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/0b/1047917246_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4290c5984b493e1b0ff97a490e42004d.jpg
'Friends' dizisindeki 'Chandler Bing' rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin ölüm nedeni açıklanmıştı. Ölüm 'kaza' olarak nitelendirilmiştiOtopsi raporuna göre, Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi. Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti. Los Angeles polisi, aktör Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğünü açıklanmıştı ancak soruşturmada, Perry'nin vücudunda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılıyor.NTV'nin People dergisinden aktardığı habere göre; soruşturmaya yakın kaynaklar Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturmada "sona yaklaşıldığını" ve "birden fazla kişinin" suçlanabileceğini iddia etti. Kaza" olarak değerlendirilen ölümünde boğulma da etkili bir faktör olarak listelenmişti.Perry, aşırı dozdan önce depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi görüyordu. Ancak raporda kendisine verilen son ketamin tedavisinin ölümünden bir buçuk hafta önce olduğu belirtildi. Perry kariyerinin zirvesindeyken uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu ve birçok kez rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.2016 yılında BBC Radyo 2'ye verdiği röportajda oyuncu, içki ve uyuşturucu yüzünden Friends dizisinin üç yıllık çekimlerini hatırlamadığını söyledi.Evindeki jakuzide ölü bulunan ünlü aktörün Friends dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc açıklamada "Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte" ifadelerine yer vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231216/friends-dizisinin-unlu-oyuncusu-matthew-perrynin-neden-hayatini-kaybettigi-belli-oldu--1078519872.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/0b/1047917246_0:0:1952:1464_1920x0_80_0_0_b741774624ce2fd2478bc6fe278c3a22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
friends, matthew perry, otopsi, otopsi, ketamin, oyuncu, yabancı oyuncu, depresyon, depresyon, anksiyete
friends, matthew perry, otopsi, otopsi, ketamin, oyuncu, yabancı oyuncu, depresyon, depresyon, anksiyete

Friends yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı: Birden fazla kişi suçlanabilir

02:24 27.06.2024
© AP PhotoFriends
Friends - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© AP Photo
Abone ol
Evinin jakuzisinde ölü bulunan "Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. "Ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğü açıklanan Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturmada "sona yaklaşıldığı" ve "birden fazla kişinin" suçlanabileceği belirtildi.
'Friends' dizisindeki 'Chandler Bing' rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin ölüm nedeni açıklanmıştı.

Ölüm 'kaza' olarak nitelendirilmişti

Otopsi raporuna göre, Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi. Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti.
Los Angeles polisi, aktör Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğünü açıklanmıştı ancak soruşturmada, Perry'nin vücudunda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılıyor.
NTV'nin People dergisinden aktardığı habere göre; soruşturmaya yakın kaynaklar Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturmada "sona yaklaşıldığını" ve "birden fazla kişinin" suçlanabileceğini iddia etti.
Kaza" olarak değerlendirilen ölümünde boğulma da etkili bir faktör olarak listelenmişti.
Perry, aşırı dozdan önce depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi görüyordu. Ancak raporda kendisine verilen son ketamin tedavisinin ölümünden bir buçuk hafta önce olduğu belirtildi. Perry kariyerinin zirvesindeyken uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu ve birçok kez rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.
2016 yılında BBC Radyo 2'ye verdiği röportajda oyuncu, içki ve uyuşturucu yüzünden Friends dizisinin üç yıllık çekimlerini hatırlamadığını söyledi.
Evindeki jakuzide ölü bulunan ünlü aktörün Friends dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc açıklamada "Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte" ifadelerine yer vermişti.
Netflix'te yayınlanan Friends (Arkadaşlar) dizisinin yıldızlarından Matthew Perry - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
YAŞAM
Friends dizisinin ünlü oyuncusu Matthew Perry'nin neden hayatını kaybettiği belli oldu
16 Aralık 2023, 10:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала