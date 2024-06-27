https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/danimarkadan-ciftlik-hayvanlarinin-salgiladigi-gaza-vergi-400-milyon-dolarlik-gelir-bekleniyor-1085284622.html

Danimarka'dan çiftlik hayvanlarının salgıladığı gaza vergi: 400 milyon dolarlık gelir bekleniyor

Danimarka'dan çiftlik hayvanlarının salgıladığı gaza vergi: 400 milyon dolarlık gelir bekleniyor

Sputnik Türkiye

Danimarka Vergilendirme Bakanı Bruus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet ile çiftçiler, endüstri ve sendika temsilcilerinin inek, koyun ve domuzların... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T11:34+0300

2024-06-27T11:34+0300

2024-06-27T11:34+0300

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koyun

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Vergilendirme Bakanı Jeppe Bruus, Danimarka'nın çiftlik hayvanları tarafından üretilen sera gazları için çiftçilere yeni bir vergi uygulamaya hazırlandığını açıkladı. Bakan'ın açıklamasına göre inek, domuz ve koyun emisyonlarından alınacak vergi 2030 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak.Bruus, yeni verginin ülkenin on yılın sonuna kadar emisyonları 1990 seviyelerine göre yüzde 70 oranında azaltma ve nihayetinde karbon nötrlüğüne ulaşma hedefine büyük ölçüde katkıda bulunmasının beklendiğini açıkladı."2045 yılında iklim nötr olma hedefine büyük bir adım daha yaklaşacağız" diyen Bakan Bruus, Danimarka'nın 'dünyada tarımda gerçek bir CO2 vergisi uygulayan ilk ülke' olmasını sağlayan bu karara övgüde bulundu.Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerden, hayvanları tarafından üretilen karbondioksit eşdeğerinin tonu başına 43 dolar vergi alınması planlanıyor. Ancak bu verginin başlangıçta yüzde 60 oranında bir gelir vergisi indirimine tabi olacağı ifade edildi.Ortalama bir Danimarka ineğinin her yıl yaklaşık altı metrik ton CO2 eşdeğeri ürettiği, domuz ve koyunların ise önemli ölçüde daha az gaz saldığı göz önüne alındığında, önlemin en çok süt hayvancılığı yapan çiftçileri etkilemesi bekleniyor.Statistic Denmark'a göre ülke, yaklaşık 1.5 milyonluk mevcut sığır nüfusuyla önemli bir hayvancılık üreticisi. Bu da karbon vergilerinden yılda 400 milyon dolardan fazla gelir elde edilmesini sağlayacaktır.Yeni vergi daha da yükselerek 2035 yılına kadar ton başına 108 dolarlık bir hedefe ulaşacak.

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danimarka, sera gazı, vergi, inek, domuz, koyun