https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/cihantimurun-2-milyon-dolar-karsiliginda-serbest-kalmasina-savcidan-ret-birakirsak-kacabilir-1085276802.html
Cihantimur’un 2 milyon dolar karşılığında serbest kalmasına savcıdan ret: 'Bırakırsak kaçabilir'
Cihantimur’un 2 milyon dolar karşılığında serbest kalmasına savcıdan ret: 'Bırakırsak kaçabilir'
Sputnik Türkiye
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur, ABD’de tutuklu kaldığı ıslahevinin şartlarından şikâyetçi olup 2 milyon dolar karşılığında kefaletle... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T07:37+0300
2024-06-27T07:37+0300
2024-06-27T07:37+0300
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timur cihantimur
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abd
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İstanbul’da 1 Mart tarihinde ehliyetsiz kullandığı otomobiliyle Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un önce Mısır’a daha sonra da ABD’ye kaçmasına yardımcı olan annesi Eylem Tok, Türkiye’ye iade davasının ikinci duruşması için ABD’deki Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde hâkim karşısına çıkacak.Tok, 14 Haziran’da tutuklandıktan sonra ilk olarak mahkemeye 18 Haziran’da çıkarılmıştı. Hâkim Donald L. Cabell, ‘suçluyu koruma’ suçundan Türkiye’ye iadesi talep edilen Tok’un davasını 27 Haziran’a ertelemiş tarafların detaylı savunma hazırlamalarına hükmetmişti. Tok’un tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Dün Tok’un davasının 1 Temmuz’a ertelendiği açıklandı.Serbest kalma teklifine ret: Yeniden kaça ihtimaliHürriyet'te yer alan habere göre Cihantimur da annesi Tok gibi tutuklu yargılanıyor. İki kez hâkim karşısına çıkan ve avukatları tarafından tutulduğu Manson Gençlik Enstitüsü ıslahevinin şartlarından şikâyetçi olduğu bildirilen Cihantimur’un 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmasına Savcı Kristen A. Kearney itiraz etti. Savcı Kearney, Cihantimur’u elektronik kelepçe ile izleme imkânının bulunmadığını ve 2 milyon dolarlık kefaletin Cihantimur’un yeniden kaçma tehlikesini azaltmayacağını söyledi. Cihantimur’un avukatları, müvekkillerinin ıslahevinde kötü muameleye maruz kaldığını, tuvalet temizlettirildiğini ve cildi için kullanması gereken ilaçları kullanamadığını belirtip mahkemeye bir adres göstererek orada kalabileceğini öne sürmüştü. Hâkim, Cihantimur’un tutuklu yargılanma halini devam ettirse de henüz nihai bir karar vermiş değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/aci-ailesi-eylem-tok-ve-oglunun-abdde-gorulen-durusmasi-sonrasi-ilk-kez-konustu-1085006301.html
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bülent cihantimur, timur cihantimur, eylem tok, oğuz murat aci, abd, mısır, savcı
bülent cihantimur, timur cihantimur, eylem tok, oğuz murat aci, abd, mısır, savcı
Cihantimur’un 2 milyon dolar karşılığında serbest kalmasına savcıdan ret: 'Bırakırsak kaçabilir'
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur, ABD’de tutuklu kaldığı ıslahevinin şartlarından şikâyetçi olup 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmak istedi. Talebe itiraz eden Savcı Kristen A. Kearney, Cihantimur’un serbest kalması halinde tekrar kaçma ihtimalinin olduğunu söyledi.
İstanbul’da 1 Mart tarihinde ehliyetsiz kullandığı otomobiliyle Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un önce Mısır’a daha sonra da ABD’ye kaçmasına yardımcı olan annesi Eylem Tok, Türkiye’ye iade davasının ikinci duruşması için ABD’deki Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde hâkim karşısına çıkacak.
Tok, 14 Haziran’da tutuklandıktan sonra ilk olarak mahkemeye 18 Haziran’da çıkarılmıştı. Hâkim Donald L. Cabell, ‘suçluyu koruma’ suçundan Türkiye’ye iadesi talep edilen Tok’un davasını 27 Haziran’a ertelemiş tarafların detaylı savunma hazırlamalarına hükmetmişti. Tok’un tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Dün Tok’un davasının 1 Temmuz’a ertelendiği açıklandı.
Serbest kalma teklifine ret: Yeniden kaça ihtimali
Hürriyet'te yer alan habere göre Cihantimur da annesi Tok gibi tutuklu yargılanıyor. İki kez hâkim karşısına çıkan ve avukatları tarafından tutulduğu Manson Gençlik Enstitüsü ıslahevinin şartlarından şikâyetçi olduğu bildirilen Cihantimur’un 2 milyon dolar karşılığında kefaletle serbest kalmasına Savcı Kristen A. Kearney itiraz etti. Savcı Kearney, Cihantimur’u elektronik kelepçe ile izleme imkânının bulunmadığını ve 2 milyon dolarlık kefaletin Cihantimur’un yeniden kaçma tehlikesini azaltmayacağını söyledi.
Cihantimur’un avukatları, müvekkillerinin ıslahevinde kötü muameleye maruz kaldığını, tuvalet temizlettirildiğini ve cildi için kullanması gereken ilaçları kullanamadığını belirtip mahkemeye bir adres göstererek orada kalabileceğini öne sürmüştü. Hâkim, Cihantimur’un tutuklu yargılanma halini devam ettirse de henüz nihai bir karar vermiş değil.