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Bahçelievler'de ilk 3 katı çöken binanın arkasındaki iki yapı tahliye edildi
Bahçelievler'de ilk 3 katı çöken binanın arkasındaki iki yapı tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Bahçelievler'de ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın kontrollü yıkımı tamamlandı. Binanın arkasındaki iki yapı tedbiren boşaltıldı. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T20:52+0300
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Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın ilk 3 katında çökme yaşanmasının ardından bina iş makineleriyle yıkılırken, Bahçelievler Belediyesi ekipleri çevredeki binalarda inceleme yaptı.Yadigar Sokak'taki binanın arkasındaki Kale Sokak'ta yer alan iki yapının çökme sırasında zarar gördüğü belirlendi.Belediye ekipleri megafonla duyuru yaparak, binanın tedbiren boşaltılması gerektiğini bildirdi. Vatandaşların değerli eşyasını almalarına kontrollü şekilde izin verildi.Dairelerin kapısına işaretleme yaparak karot örnekleri alan ekipler, binaların ana kapısını mühürledi.Tahliye edilen bina sakinleri, belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi.Ruhsat incelemelerinde Kale Sokak'taki 16 numaralı 7 katlı yapının 1 katının, 12 numaralı yapının ise 2 katının kaçak olduğu tespit edildi.Kısmen çöken bina kontrollü olarak yıkılmıştıZafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın kolonlarından sabah saatlerinde ses gelmesi üzerine yapıda ikamet edenler dışarıya çıkarken, kısa bir süre sonra binanın ilk 3 katında çökme meydana gelmişti.Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, ölen ya da yaralanan olmadığı ve yapıda kimsenin bulunmadığı tespit edilmişti.Bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesi'nce otellere yerleştirilirken, yaklaşık 40 kişinin yaşadığı binanın 1980'de 4 katlı olarak ruhsat aldığı, binaya 1994'te kaçak olarak 3 kat ilave edildiği belirlenmişti.Ekipler iş makineleriyle binanın yıkımını gerçekleştirmiş, ardından enkaz kaldırma çalışması yapılmıştı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı binadaki çökmeye ilişkin soruşturma başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bahcelievler-belediye-baskani-1980-yapimi-binaya-1994-yilinda-3-kat-kacak-eklenmis-1085280783.html
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bahçelievler, bina, çöken bina
bahçelievler, bina, çöken bina

Bahçelievler'de ilk 3 katı çöken binanın arkasındaki iki yapı tahliye edildi

20:52 27.06.2024
© AA / Muhammed Gencebay GürBahçelievler'de bina çöktü, AFAD ekibi enkazda dinleme yapıyor
Bahçelievler'de bina çöktü, AFAD ekibi enkazda dinleme yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© AA / Muhammed Gencebay Gür
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Bahçelievler'de ilk 3 katı çöken 7 katlı binanın kontrollü yıkımı tamamlandı. Binanın arkasındaki iki yapı tedbiren boşaltıldı.
Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın ilk 3 katında çökme yaşanmasının ardından bina iş makineleriyle yıkılırken, Bahçelievler Belediyesi ekipleri çevredeki binalarda inceleme yaptı.
Yadigar Sokak'taki binanın arkasındaki Kale Sokak'ta yer alan iki yapının çökme sırasında zarar gördüğü belirlendi.
Belediye ekipleri megafonla duyuru yaparak, binanın tedbiren boşaltılması gerektiğini bildirdi. Vatandaşların değerli eşyasını almalarına kontrollü şekilde izin verildi.
Dairelerin kapısına işaretleme yaparak karot örnekleri alan ekipler, binaların ana kapısını mühürledi.
Tahliye edilen bina sakinleri, belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi.
Ruhsat incelemelerinde Kale Sokak'taki 16 numaralı 7 katlı yapının 1 katının, 12 numaralı yapının ise 2 katının kaçak olduğu tespit edildi.

Kısmen çöken bina kontrollü olarak yıkılmıştı

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın kolonlarından sabah saatlerinde ses gelmesi üzerine yapıda ikamet edenler dışarıya çıkarken, kısa bir süre sonra binanın ilk 3 katında çökme meydana gelmişti.
Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, ölen ya da yaralanan olmadığı ve yapıda kimsenin bulunmadığı tespit edilmişti.
Bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesi'nce otellere yerleştirilirken, yaklaşık 40 kişinin yaşadığı binanın 1980'de 4 katlı olarak ruhsat aldığı, binaya 1994'te kaçak olarak 3 kat ilave edildiği belirlenmişti.
Ekipler iş makineleriyle binanın yıkımını gerçekleştirmiş, ardından enkaz kaldırma çalışması yapılmıştı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı binadaki çökmeye ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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