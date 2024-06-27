https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bahcelievlerde-bina-coktu-afad-ekibi-enkazda-dinleme-yapiyor-1085274174.html

Bahçelievler'de bina çöktü: Valilikten açıklama geldi

Bahçelievler'de bina çöktü: Valilikten açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Bahçelievler'de bina çöktü, AFAD ekibi enkazda dinleme yapıyor. İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek "Ekiplerin... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T06:40+0300

2024-06-27T06:40+0300

2024-06-27T07:08+0300

türkiye

bina

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istanbul

çökme

bahçelievler

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Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü.Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.Valilikten açıklamaİstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:“Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.”

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bahçelievler'de bina çöktü, bahçelievler son dakika,istanbul bina çöktü