https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bahcelievlerde-bina-coktu-afad-ekibi-enkazda-dinleme-yapiyor-1085274174.html
Bahçelievler'de bina çöktü: Valilikten açıklama geldi
Bahçelievler'de bina çöktü: Valilikten açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Bahçelievler'de bina çöktü, AFAD ekibi enkazda dinleme yapıyor. İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek "Ekiplerin... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T06:40+0300
2024-06-27T06:40+0300
2024-06-27T07:08+0300
türkiye
bina
son dakika
istanbul
çökme
bahçelievler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085274239_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_95b11cfb9ee275abd25395ccf4a48f1f.jpg
Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü.Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.Valilikten açıklamaİstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:“Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/bodrumda-icme-suyu-isale-hattindaki-patlama-nedeniyle-yol-coktu-1085274505.html
türkiye
istanbul
bahçelievler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085274239_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d23d4173f63f88e069ff9b29996ba11c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bahçelievler'de bina çöktü, bahçelievler son dakika,istanbul bina çöktü
bahçelievler'de bina çöktü, bahçelievler son dakika,istanbul bina çöktü
Bahçelievler'de bina çöktü: Valilikten açıklama geldi
06:40 27.06.2024 (güncellendi: 07:08 27.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bahçelievler'de bina çöktü, AFAD ekibi enkazda dinleme yapıyor. İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek "Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü.
Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.
AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.
İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:
“Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.”